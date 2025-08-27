Wilfried Singo Galatasaray’la anlaştı mı? Ne zaman İstanbul’a gelecek?

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna dahil etmeye hazırlandığı Fildişi Sahilli stoper Wilfried Singo için nefesler tutuldu.

Böylece Galatasaray, bir transferi daha imza noktasına getirdi.

Galatasaray, Wilfried Singo'nun transferi için resmen görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

WİLFRİED SİNGO İSTANBUL’A GELDİ Mİ?

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Singo, İstanbul uçağına bindi ve kısa süre içinde inmesi bekleniyor.

Singo, İstanbul'a geldiği uçaktan taraftarlara 'En büyük Galatasaray taraftarı!' diyerek videolu mesaj da gönderdi.

Singo stoperin yanı sıra sağ bek bölgesinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray, Singo için Monaco ile 30 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.