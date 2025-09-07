Yarın okullar saat kaçta açılacak, başlayacak? 8 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir okulların açılacağı saat duyuruldu

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarın itibarıyla başlıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için yarın ilk ders zili çalacak.

Öğrenciler ve veliler tarafından ise yarın okulların saat kaçta açılacağı, başlayacağı merak ediliyor.

YARIN OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü okullar normal ders saatlerinde eğitim vermeye başlayacaklar. Ancak İstanbul dahil olmak üzere bazı illerde trafikte yaşanacak olan yoğunluğu önlemek için okul saatleri 1 saat ileriye alındı.

İSTANBUL'DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK 8 EYLÜL?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'da sona erecek.

Trafikte yaşanacak olan yoğunluğu önlemek amacıyla alınan karar sadece 8 Eylül 2025 Pazartesi günü için geçerli olacak.

ANKARA'DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK 8 EYLÜL?

Ankara'da okullar normal eğitim öğretim saatlerinde açılacaklar. Ankara Valiliği tarafından okulların farklı saatlerde açıklanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ANTALYA'DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK 8 EYLÜL?

Ankara'da olduğu gibi Antlaya'da da okullar normal eğitim öğretim saatlerinde başlayacaklar. Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

İZMİR'DE OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK 8 EYLÜL?

İzmir'de okulların saat kaçta açıklanacağına dair de henüz bir duyuru yapılmadı. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili valilkten bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.