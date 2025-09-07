Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yarın okullar saat kaçta açılacak, başlayacak? 8 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir okulların açılacağı saat duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 8 Eylül 2025 Pazartesi itibarıyla başlıyor. Milyonlarca öğrenci yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeni eğitim dönemine başlayacak. Öğrenciler tarafından yarın okullar saat kaçta açılacağı ise merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da okulların saat kaçta açılacağı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yarın okullar saat kaçta açılacak, başlayacak? 8 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir okulların açılacağı saat duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 13:35

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarın itibarıyla başlıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için yarın ilk ders zili çalacak.

Öğrenciler ve veliler tarafından ise yarın okulların saat kaçta açılacağı, başlayacağı merak ediliyor.

Yarın okullar saat kaçta açılacak, başlayacak? 8 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir okulların açılacağı saat duyuruldu

YARIN OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü okullar normal ders saatlerinde eğitim vermeye başlayacaklar. Ancak dahil olmak üzere bazı illerde trafikte yaşanacak olan yoğunluğu önlemek için okul saatleri 1 saat ileriye alındı.

Yarın okullar saat kaçta açılacak, başlayacak? 8 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir okulların açılacağı saat duyuruldu

İSTANBUL'DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK 8 EYLÜL?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'da sona erecek.

Trafikte yaşanacak olan yoğunluğu önlemek amacıyla alınan karar sadece 8 Eylül 2025 Pazartesi günü için geçerli olacak.

Yarın okullar saat kaçta açılacak, başlayacak? 8 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir okulların açılacağı saat duyuruldu

ANKARA'DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK 8 EYLÜL?

'da okullar normal eğitim öğretim saatlerinde açılacaklar. Ankara Valiliği tarafından okulların farklı saatlerde açıklanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ANTALYA'DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK 8 EYLÜL?

Ankara'da olduğu gibi Antlaya'da da okullar normal eğitim öğretim saatlerinde başlayacaklar. Valiliği tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Yarın okullar saat kaçta açılacak, başlayacak? 8 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir okulların açılacağı saat duyuruldu

İZMİR'DE OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK 8 EYLÜL?

'de okulların saat kaçta açıklanacağına dair de henüz bir duyuru yapılmadı. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili valilkten bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.

ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#antalya
#8_eylul_1999
#Ankara
#Eğitim Yılının Başlaması
#Okul Saatleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.