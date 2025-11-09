Menü Kapat
19°
 Hüseyin Bahcivan

Yarın üniversiteler tatil mi? 10 Kasım Pazartesi üniversitelerde ders işlenecek mi?

MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan bilgilere göre 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında 1. dönem 1. ara tatil uygulanacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil yapılacakken üniversitelerin ders işleme durumu gündeme geldi. Öğrenciler tarafından yarın üniversiteler tatil mi merak ediliyor. 10 Kasım Pazartesi günü üniversitelerde ders işlenip işlenmeyeceği belli oldu.

Yarın üniversiteler tatil mi? 10 Kasım Pazartesi üniversitelerde ders işlenecek mi?
Milli Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim takvimi her eğitim yılının başında yayınlanıyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre ilkokul, ortaokul ve liselerde 10-14 Kasım tarihleri arasında 1. uygulanacak.

İlkokul, ortaokul ve liselerin tatil olmasının ardından üniversitelerin durumu gündeme geldi. Öğrenciler tarafından yarın üniversiteler tatil mi sorusu araştırılmaya başlandı.

Yarın üniversiteler tatil mi? 10 Kasım Pazartesi üniversitelerde ders işlenecek mi?

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 10 KASIM?

Üniversitelerde ara tatil uygulaması bulunmuyor. Bu kapsamda 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında üniversitelerde dersler işlenmeye devam edecek.

Ancak bazı üniversitelerde rektörlük tarafından alınan karar kapsamında vize ve final sınavlarından önce derslere ara veriliyor. Öğrencilerin üniversitelerin rektörlük ve dekanlıkları tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Yarın üniversiteler tatil mi? 10 Kasım Pazartesi üniversitelerde ders işlenecek mi?

10 KASIM PAZARTESİ ÜNİVERSİTELERDE DERS İŞLENECEK Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almadığı için pazartesi günü üniversitelerde eğitim verilmeye devam edilecek. İlkokul, ortaokul ve liseler ise ara tatil kapsamında tatil olacak.

