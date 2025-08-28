Yarın yarım gün mü? 29 Ağustos Cuma günü resmi tatil mi?

Ülkemizde her yıl
t, 81 ilde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yılda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü için birçok etkinlik düzenlenecek.
30 Ağustos
Zafer Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geldiği için vatandaşlar tarafından 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. YARIN YARIM GÜN MÜ?
Yarın (29 Ağustos 2025 Cuma) yarım gün olacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu kapsamda kamu kurumları ve özel sektör normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
29 AĞUSTOS CUMA RESMİ TATİL Mİ?
29 Ağustos 2025 Cuma günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Ülkemizde
resmi tatil olarak kabul edilen tarihler şöyle: Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba