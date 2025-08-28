Yarın yarım gün mü? 29 Ağustos Cuma günü resmi tatil mi?

Ülkemizde her yıl t, 81 ilde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yılda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü için birçok etkinlik düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi gününe denk geldiği için vatandaşlar tarafından 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

YARIN YARIM GÜN MÜ?

Yarın (29 Ağustos 2025 Cuma) yarım gün olacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu kapsamda kamu kurumları ve özel sektör normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

29 AĞUSTOS CUMA RESMİ TATİL Mİ?

29 Ağustos 2025 Cuma günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen tarihler şöyle: