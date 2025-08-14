Yasemin Fazlaca kimdir? CHP’de istifa edip AKP’ye katıldı

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Fazlaca, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımlayarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Fazlaca, aynı açıklamasında siyasi hayatını Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde sürdüreceğini belirtti.

Fazlaca, istifa kararının arkasındaki neden olarak Altınova'ya daha etkin hizmet etme arzusunu gösterdi. Açıklamasında, "Altınova'nın ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilmek, ilçemizi hak ettiği yere getirebilmek için bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Bu adımın kendisi için zorlu bir süreç olduğunu ancak hizmet odaklı bir yaklaşım gereği atıldığını vurguladı.

YASEMİN FAZLACA KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

1979 yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğan Yasemin Fazlaca, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında yüksek lisans derecesi aldı.

2010 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanını kazandı.

Yasemin Fazlaca, siyasi hayatına 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında başladı.

Fazlaca, 2023 yılında 28. Dönem Yalova Milletvekili Adayı olarak gösterilerek parti listesinde yer aldı.