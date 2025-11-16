Menü Kapat
16°
 | Hüseyin Bahcivan

YDS sınavından en erken ne zaman çıkılır? ÖSYM detayları açıkladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS/2 bugün saat 10.15'te başladı. 107 bin 746 adayın başvuru yaptığı sınavın başlamasının ardından YDS sınavında en erken ne zaman çıkılır sorusu gündeme geldi. Adaylar tarafından YDS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

YDS sınavından en erken ne zaman çıkılır? ÖSYM detayları açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 11:12

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından bugün (16 Kasım 2025 Pazar) 81 il, Lefkoşa ve Bişkek'te gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) saat 10.15'te başladı.

Sınavın başlamasının ardından adayların yakınları tarafından YDS sınavında en erken ne zaman çıkılır sorusunun cevabı araştırılıyor.

YDS sınavından en erken ne zaman çıkılır? ÖSYM detayları açıkladı

YDS SINAVINDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YDS/2 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içerisinde sınav salonunu terk etmek yasak olacak.

Adaylar sınavdan en erken saat 12.30'da çıkış yapabilecek. Saat 13.00'den itibaren ise sınav salonlarından çıkışlar tekrardan yasak olacak.

YDS sınavından en erken ne zaman çıkılır? ÖSYM detayları açıkladı

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDS/2 sınav sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

