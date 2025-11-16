YDS sınavından en erken ne zaman çıkılır? ÖSYM detayları açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün (16 Kasım 2025 Pazar) 81 il, Lefkoşa ve Bişkek'te gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) saat 10.15'te başladı.

Sınavın başlamasının ardından adayların yakınları tarafından YDS sınavında en erken ne zaman çıkılır sorusunun cevabı araştırılıyor.

YDS SINAVINDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YDS/2 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içerisinde sınav salonunu terk etmek yasak olacak.

Adaylar sınavdan en erken saat 12.30'da çıkış yapabilecek. Saat 13.00'den itibaren ise sınav salonlarından çıkışlar tekrardan yasak olacak.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDS/2 sınav sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.