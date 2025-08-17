Yiyen bir daha geliyor! Kavurma ve çiğköftenin birleştiği yeni lezzet

Elazığ’ın Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir lokantada, çiğköfte ile kavurmayı aynı dürümde birleştirdi. Müşteri talepleriyle şekillenen ve yoğun ilgi gören kavurmalı çiğköfte, günün her saatinde servis ediliyor. Vatandaşların ilgisi giderek artarken, işletme siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

ÇEVRE İLLERDEN GELENLER VAR

İşletme sahibi Mehmet Eşitmez, “Tamamen kendiliğinden gelişen bir durum oldu. Çiğköfte alan müşteriler ‘Abi içine biraz yağ koyar mısın?’ diyordu. Ardından ‘Biraz da kavurma ekle’ dediler. Böyle başladı. Şimdi kavurmalı çiğköfteye ilgi oldukça fazla. İl dışından, hatta Sivas’tan Diyarbakır’dan ve çevre illerden gelenler var. Buluşumuz şöhret kazandı. Ne tam çiğköfte ne de sadece kavurma; ortaya çok farklı bir lezzet çıktı. Herkes çok beğeniyor, gelenlerin çoğu özellikle kavurmalı çiğköfte istiyor. Bu lezzet başka hiçbir yerde yok, tamamen bize özgü ve kendiliğinden ortaya çıkan bir ürün” dedi.