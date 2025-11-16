YKS 2026 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu

YKS 2026 Üniversite Sınavı ne zaman sorusu YKS sınavına katılacak öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyordu.

ÖSYM, YKS 2026 sınav zamanına dair ayrıntıları açıkladı.

Bu çerçevede TYT - AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan meydana gelen YKS tarihleri de açıklığa kavuştu.

YKS VE BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 20-21 Haziran 2026'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÖSYM tarafından aktarılan bilgiye göre YKS 2026 başvuruları 6 Şubat 2026'da başlayacak ve 02 Mart 2026'da tamamlanacak.

Sınavın neticeleri ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.