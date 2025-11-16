Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

YKS 2026 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu

YKS 2026 Üniversite Sınav tarihi ÖSYM tarafından 2026 Sınav Takvimi'nin ilan edilmesinin ardından belirlenmiş oldu. Böylece üniversite sınavına girecek adayların merak ettiği YKS ile ilgili başvuru ve sonuç zamanı da kesinleşmiş oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YKS 2026 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 16:45

YKS 2026 ne zaman sorusu YKS sınavına katılacak öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyordu.

, YKS 2026 sınav zamanına dair ayrıntıları açıkladı.

Bu çerçevede TYT - AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan meydana gelen YKS tarihleri de açıklığa kavuştu.

YKS 2026 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu

YKS VE BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 'nın (YKS), 20-21 Haziran 2026'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

YKS 2026 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM tarafından aktarılan bilgiye göre YKS 2026 başvuruları 6 Şubat 2026'da başlayacak ve 02 Mart 2026'da tamamlanacak.

Sınavın neticeleri ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

YKS başvuruları hangi tarihler arasında yapılabilir?
Adaylar başvurularını 6 Şubat ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
ETİKETLER
#ösym
#üniversite sınavı
#yükseköğretim kurumları sınavı
#Yks 2026
#Yks Tarihi
#Yks Başvuruları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.