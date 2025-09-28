Menü Kapat
 Sumru Tarhan

YKS ek tercih saat kaçta bitiyor, bitecek 2025? Tercihlerde son gün 30 Eylül

Bu yıl YKS sınavına giren binlerce aday sınav sonuçları sonrası kazandıkları okulları öğrendi. Yerleştirme sonucuna göre bir programa kayıt olamayanlar ise YKS ek tercihleri ile şansını yeniden deyenecek. YKS ek tercihlerin saat kaçta biteceği belli oldu.

YKS ek tercih saat kaçta bitiyor, bitecek 2025? Tercihlerde son gün 30 Eylül
2 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınavında süreç tamamlanırken açıklamasına göre YKS ek tercihlerinin son tarihi netleşti.

YKS EK TERCİH SAAT KAÇTA BİTİYOR, BİTECEK 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin duyurusuna göre YKS ek tercihleri başladı. Süreç 30 Eylül'e kadar devam ederken adaylar 23.59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ek tercih yapacak olan adaylar 25-30 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından paylaşılan ek tercih kılavuzuna göre adaylar ek tercih için 130 TL ücreti belirlenen bankalara yatıracak. 25-30 Eylül aralığında işlemler yapılırken ücretler 1 Ekim günü 23.59'a kadar yatırılabilecek. Ücretini yatırmayan adayların ek tercihleri geçersiz sayılacağı da belirtildi.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

30 Eylül'e kadar işlemlerini tamamlayacak olan adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar okul türü ve puanlarını göz önünde bulundurarak işlemlerini tamamlayacak.

