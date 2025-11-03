YKS, KPSS, ALES ne zaman yapılacak belli oldu mu? 2026 ÖSYM sınav takvimi

Kategoriler
2026 ÖSYM sınav takvimi büyük bir merakla bekleniyor.
ÖSYM'nin 2025 yılı bitmeden sınav planını yayımlaması tahmin ediliyor.
2026 yılına ilişkin ÖSYM sınav programı henüz paylaşılmadı.
Geçen sene 2025 sınav takvimi, ÖSYM tarafından 13 Kasım’da ilan edilmişti.
2026 senesine ait YKS, ALES, DGS, MSÜ ve KPSS tercih tarihleri, sınav takvimi resmi olarak duyurulduğunda kesinleşecek.
2026 ÖSYM sınav planı ile alakalı resmî açıklama yapıldığında, tüm detaylar osym.gov.tr internet sitesinde yer alacak.