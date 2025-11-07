YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Kasım 2025 YouTube'a erişim problemleri yaşanıyor

Google'ın sahip olduğu popüler video yayın platformu YouTube'a erişim problemleri yaşanıyor. 7 Kasım saat 15.30 civarında başlayan erişim problemleri nedeniyle kullanıcılar videoların yüklenmediğini ve YouTube'un açılmadığını belirtti.

Kullanıcılar tarafından YouTube çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ 7 KASIM?

YouTube'da bugün saat 15.30'dan itibaren erişim problemleri yaşanıyor. Meydana gelen erişim problemlerinin teknik bir sorundan dolayı yaşandığı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz YouTube tarafından bir açıklama yapılmadı.

Downdetector platformu tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcıların yüzde 48'i sunucu bağlantılarında sorun yaşıyor. Diğer sorun yaşayan kullanıcılar ise internet sitesi ve uygulamaya girişlerde problem yaşadığını belirtiyor.

Downdetector tarafından paylaşılan YouTube'un 24 saatlik hata raporu şöyle:

YOUTUBE VİDEOLARI NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube'da yaşanan teknik problemden dolayı videoların yüklenmediği tahmin ediliyor. YouTube'un kısa süre içerisinde sunucularda meydana gelen problemi çözmesi bekleniyor.