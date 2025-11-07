Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
17°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Kasım 2025 YouTube'a erişim problemleri yaşanıyor

Dünyanın en popüler video yayın platformları arasında yer alan YouTube'a 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 15.30 itibarıyla erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar tarafından YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, videolar neden yüklenmiyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Kasım 2025 YouTube'a erişim problemleri yaşanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
16:03
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
16:05

Google'ın sahip olduğu popüler video yayın platformu 'a erişim problemleri yaşanıyor. 7 Kasım saat 15.30 civarında başlayan erişim problemleri nedeniyle kullanıcılar videoların yüklenmediğini ve YouTube'un açılmadığını belirtti.

Kullanıcılar tarafından YouTube çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Kasım 2025 YouTube'a erişim problemleri yaşanıyor

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ 7 KASIM?

YouTube'da bugün saat 15.30'dan itibaren erişim problemleri yaşanıyor. Meydana gelen erişim problemlerinin teknik bir sorundan dolayı yaşandığı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz YouTube tarafından bir açıklama yapılmadı.

Downdetector platformu tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcıların yüzde 48'i sunucu bağlantılarında sorun yaşıyor. Diğer sorun yaşayan kullanıcılar ise internet sitesi ve uygulamaya girişlerde problem yaşadığını belirtiyor.

Downdetector tarafından paylaşılan YouTube'un 24 saatlik hata raporu şöyle:

YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 7 Kasım 2025 YouTube'a erişim problemleri yaşanıyor

YOUTUBE VİDEOLARI NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube'da yaşanan teknik problemden dolayı videoların yüklenmediği tahmin ediliyor. YouTube'un kısa süre içerisinde sunucularda meydana gelen problemi çözmesi bekleniyor.

#youtube
#erişim problemi
#Youtube Çöktü
#Youtube Hata
#Youtube Sorun
#Aktüel
TGRT Haber
