YouTube ne zaman açılacak? 8 Eylül itibariyle kullanıcılar YouTube'a erişemiyor

YouTube ve Google servislerinde 8 Eylül sabah saatlerinden itibaren erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar video açma, yorum yapma ve arama motoruna giriş gibi temel işlemleri gerçekleştiremiyor.

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube’da yaşanan erişim sorunları, sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı tarafından rapor edildi. Kullanıcılar videoların açılmadığını, sayfaların yüklenmediğini ve yorum ya da içerik yükleme işlemlerinin çalışmadığını belirtiyor. Downdetector verilerine göre sorunların büyük kısmı sunucu bağlantısı ile ilgili görünüyor. Kullanıcı raporlarının yüzde 50’si sunucu bağlantısına, yüzde 28’i uygulamaya, yüzde 23’ü ise internet sitesi erişimine ilişkin olarak bildirildi.

YouTube’un yanı sıra Google’ın sahibi olduğu diğer servislerde de erişim problemleri yaşanıyor. Google arama motoruna giriş yapılamaması, Gmail’e erişim sağlanamaması ve YouTube’un kullanılamaması gibi problemlerle kullanıcılar karşılaştı. Sosyal medyada kısa sürede “YouTube çöktü” etiketi gündem olurken, erişim sorunlarının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

YouTube erişim problemlerinin ne zaman giderileceğiyle ilgili şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Kullanıcılar, sabah saatlerinde başlayan aksaklıkların ardından hala platforma erişemediklerini ifade ediyor. Bu süreçte video açma, içerik yükleme ve yorum yapma işlevleri kullanılamıyor.

Uzmanlar bu tür erişim sorunlarında kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarını, uygulamalarını güncellemelerini ve internet bağlantılarını kontrol etmelerini öneriyor. Ancak YouTube’da yaşanan erişim probleminin kaynağı hakkında net bir bilgilendirme yapılmadığı için çözüm süresine dair kesin bir tahmin bulunmuyor.

YOUTUBE AÇILMIYOR! KAPANDI MI?

YouTube’un kapanıp kapanmadığına dair sorular da kullanıcılar arasında gündeme geldi. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre YouTube’a uygulanmış herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Aynı şekilde Google servislerine yönelik de resmi bir erişim engeli kararı açıklanmadı.

YOUTUBE NEDEN AÇILACAK?

YouTube’un yeniden erişime açılması, yaşanan teknik problemin çözülmesine bağlı olacak. Google servislerindeki aksaklıkların giderilmesiyle birlikte YouTube’un da normale dönmesi bekleniyor. Ancak şu an için ne zaman düzeleceği hakkında kesin bir açıklama yapılmadı.