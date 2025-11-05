Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Yunus Akgün Ajax Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? 5 Kasım'da oynanacak

Galatasaray bugün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları kapsamında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Hollanda kamp kadrosunda İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün ise yer almadı. Taraftarlar tarafından Yunus Akgün Ajax - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor. Ajax - Galatasaray kamp kadrosunda yer alan futbolcular belli oldu.

Yunus Akgün Ajax Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? 5 Kasım'da oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 09:46

UEFA 'nde 4. haftanın son maçları bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba) oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , Hollanda ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Hollanda kafilesinde İlkay Gündoğan ve 'ün yer almadığı görüldü. Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar tarafından Yunus Akgün Ajax - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Yunus Akgün Ajax Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? 5 Kasım'da oynanacak

YUNUS AKGÜN AJAX - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Yunus Akgün, Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynadığı Trabzonspor maçında geçirdi. Galatasaray doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada yapılan incelemeler sonucunda Yunus Akgün'de kasık fıtığı teşhisi konulduğunu belirtti. Yunus Akgün geçirdiği sakatlıktan dolayı Ajax - Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Yunus Akgün Ajax Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? 5 Kasım'da oynanacak

YUNUS AKGÜN SAKATLIK DURUMU

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Yunus Akgün'ün önümüzdeki günlerde dinlendirildikten sonra durumuna karar verileceği belirtildi. Genç futbolcunun durumuna göre ameliyat edileceği ve 4 ila 6 haftanın sonunda tekrardan kadroya dönmesinin sağlanabileceği ifade edildi.

Galatasaray doktoru Yener İnce tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Yunus’un MR’ını çektik. Osteitis pubis benzeri bulgular var ama bizim muayene kliniğimiz o ağrısının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. Üzerine gittik, daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine vardık. Kasık fıtığının da şöyle bir yapısı var; oyuncu o ağrıyla oynayabilir ama o ağrı performansı etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Önümüzdeki günlerde 1-2 gün dinlendirdikten sonra bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip, 4 ila 6 haftalık periyodun sonunda dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için saha performansını çok etkilediği için bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz."

Yunus Akgün Ajax Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? 5 Kasım'da oynanacak

AJAX - GALATASARAY KAMP KADROSU

Ajax - Galatasaray maçının kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."

#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#sakatlık
#yunus akgün
#ajax
#Kasık Fıtığı
#Aktüel
