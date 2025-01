Yusuf Dikeç hangi dizide oynuyor, nereden izlenir? Tanıtımda yer aldı

10 Ocak 2025 11:55 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:58

Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak adını tüm dünyaya duyuran ve kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan Yusuf Dikeç, Eddie Redmayne'in dizisinde konuk oyuncu oldu. Diziyi izlemek isteyenler nereden izlenir, hangi platformda araştırmaya başladı. Sosyal medyada oldukça gündem oldu.

İngiltere ve ABD'de beğeni toplayan dizide Yusuf Dikeç konuk olarak yer aldı. Paris Olimpiyatları'nda başarısı ile adından söz ettirmesi üzerine tüm dünyanın odağında yer aldı.

Yusuf Dikeç'in oynadığı dizinin adı ise merak edildi.

YUSUF DİKEÇ HANGİ DİZİDE OYNADI, ADI NE?

Eddie Redmayne, Lashana Lynch, Úrsula Corberó gibi isimlerin yer aldığı dizi İngiltere ve ABD'de beğeni topladı. Paris Olimpiyatları'nda başarı elde eden Milli Atıcı Yusuf Dikeç, "The Day of The Jackal" dizisinin tanıtımında yer aldı.

Tanıtımda yer alması kısa sürede ses getirdi. Frederick Forsyth'in romanında uyarlanan dizide Dikeç'in ilk sezon rolü olmadığı bilinirken tanıtım fragmanın yer alması dikkat çekti.

YUSUF DİKEÇ'İN OYNADIĞI DİZİ HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Yusuf Dikeç'in tanıtımında yer aldığı The Day of The Jackal, Amerika Birleşik Devletleri'nde Peacock ve İngiltere'de Sky platformlarında yayınlanmakta.

Jackal acımasız bir suikastçı olarak bilinirken yüksek ücret karşılığında suikast yapıyor. son cinayet sonrasında İngiliz istihbarat görevlisi ile Jackal karşı karşıya gelir.

YUSUF DİKEÇ OYNADIĞI DİZİ THE DAY OF THE JACKAL HANGİ PLATFORMDA?

Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyatları'nda adından söz ettirmeyi ve kendisini dünyaya tanıtmayı başladı. Özel pozu sonrasında tüm dünyada ses getirirken ABD ve İngiltere'de yayımlanan The Day of The Jackal dizisinin tanıtımında yer aldı. Tanıtım fragmanın özel pozunu yaparken görüntülendi.