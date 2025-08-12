Yüz Numaralı Adam konusu ne oyuncuları kimler?

Türk sinemasının klasik komedi filmlerinden olan Yüz Numaralı Adam, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Osman Seden'in yönettiği yapım, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU NE?

Yüz Numaralı Adam, girdiği her işte sakarlığı yüzünden başarısız olan Şaban adında saf bir karakterin hikâyesini anlatmaktadır.

Çaycılık, kasaplık ve berberlik gibi farklı işlerde denemeler yapmasına rağmen kısa sürede kovulan Şaban, sürekli babasının eleştirilerine maruz kalır.

Hayatı, halktan birini reklam yüzü yapmak isteyen reklamcı Oya ile tanışmasıyla tamamen değişir.

Şaban, reklamlarda oynamaya başladıktan sonra kısa sürede ülke çapında tanınan ve sevilen bir yüze dönüşür.

Ancak zamanla tanıttığı ürünlerin kalitesiz ve bozuk olduğu ortaya çıkınca halkın güvenini kaybeder.

Bu sahtekârlığın bir parçası olmak istemeyen Şaban, reklamcılık işini bırakmaya karar verir fakat bu kararı, başına beklenmedik olayların gelmesine neden olur.

YÜZ NUMARALI ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu, Türk sinemasının unutulmaz isimlerini bir araya getiriyor.

Başrolde, Şaban karakterine hayat veren Kemal Sunal yer alırken, ona reklamcı Oya rolüyle Oya Aydoğan eşlik ediyor.

Filmin diğer önemli oyuncuları arasında Cem Erman ve Ali Şen gibi dönemin usta aktörler de bulunuyor.