Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çin Açık'ta Clara Tauson ile karşılaşacak

Milli sporcumuz Zeynep Sönmez, WTA 1000 Pekin'de 2. tura yükseldi. Zeynep Sönmez, Çin Açık 2. turda Danimarkalı raket Clara Tauson ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025 11:37

Çin'in Pekin şehrinde düzenlenen Çin Açık Tek Kadınlar'da milli sporcumuz , Çinli raket Sijia Wei ile karşı karşıya geldi. Rakibini 6-2 ve 6-0 mağlup eden Zeynep Sönmez, 2. tura yükselmeye hak kazandı.

Vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zeynep Sönmez'in Çin Açık Tek Kadınlar 2. tur mücadeleleri kapsamında Clara Tauson ile oynayacağı karşılaşma 26 Eylül 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Mücadelenin saat kaçta başlayacağı ise henüz belli olmadı. Zeynep Sönmez - Clara Tauson maçının saatinin açıklanmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Çin Açık'ta 2. tur karşılaşmaları kapsamında milli sporcumuz Zeynep Sönmez ile Danimarkalı raket Clara Tauson arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın Max 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmanın saatinin belli olmasının ardından yayıncısı da netlik kazanacak.

