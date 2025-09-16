Ziraat Türkiye Kupası’nda bugünün maçları 16 Eylül! ZTK’da 2. eleme turu

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, oynanacak 10 müsabakayla başlarken binlerce taraftar ZTK'da bugünün maçlarının programını araştırdı.
ZTK'da bugün oynanacak olan maçların saati ve programı şöyle:
Bugün:
13.30 Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (Kahta İlçe)
15.00 Kestel Çilek SK-Fethiyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (Başpınar)
18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK (Mersin)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 2. eleme turu maçları salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak olan müsabakalarla devam edecek.