Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Basketbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

12 Dev Adam final aşkına parkeye çıkıyor! Rakip Yunanistan... Maç saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te final hedefiyle sahaya çıkacak. 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası yarı final maçında bugün Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Dev maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
12 Dev Adam final aşkına parkeye çıkıyor! Rakip Yunanistan... Maç saat kaçta, hangi kanalda?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 09:53

A Milli Takımımız namıdiğer 12 Dev Adam tarihi bir maça daha çıkıyor. önderliğindeki millilerimiz 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün ile finale kalma mücadelesi verecek.

12 Dev Adam final aşkına parkeye çıkıyor! Rakip Yunanistan... Maç saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka TRT1'den canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak ve milyonlar bir kez daha ekran başına kilitlenecek.

12 Dev Adam final aşkına parkeye çıkıyor! Rakip Yunanistan... Maç saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİLERİMİZ FORMDA

Maç öncei , formuyla dikkat çekiyor. Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan Türkiye, lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ettikten sonra son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde ise Polonya'yı devirdi. Böylece Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdıran ay-yıldızlı takım şimdi de 2021 yılındaki final oynama başarısını tekrarlamak istiyor.

12 Dev Adam final aşkına parkeye çıkıyor! Rakip Yunanistan... Maç saat kaçta, hangi kanalda?

CEDİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'da maç öncesi belirsizliği sürüyor. Polonya ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Cedi'nin bacağında kemik ödemi tespit edilmişti. Yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulanan Cedi Osman'ın bugün parkede olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

12 Dev Adam final aşkına parkeye çıkıyor! Rakip Yunanistan... Maç saat kaçta, hangi kanalda?

HEDEF, 24 YIL SONRA FINALE YÜKSELMEK

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak. Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında o dönemki adıyla Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinse de tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı.

12 Dev Adam final aşkına parkeye çıkıyor! Rakip Yunanistan... Maç saat kaçta, hangi kanalda?

REKABETTE YUNANLAR ÜSTÜN

12 Dev Adam, Yunanistan ile 15. resmi müsabakasına çıkacak. Geride kalan 14 müsabakadan 11'ini Yunanistan kazanırken, Türkiye sahadan 3 kez galip ayrıldı. Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynarken rakibine karşı bu kulvarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.

ETİKETLER
#Basketbol
#Türkiye
#ergin ataman
#yunanistan
#cedi osman
#12 dev adam
#eurobasket 2025
#avrupa basketbol şampiyonası
#Eurobasket 2025
#Basketbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.