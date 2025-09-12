12 Dev Adam final aşkına parkeye çıkıyor! Rakip Yunanistan... Maç saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımımız namıdiğer 12 Dev Adam tarihi bir maça daha çıkıyor. Ergin Ataman önderliğindeki millilerimiz 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün Yunanistan ile finale kalma mücadelesi verecek.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka TRT1'den canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak ve milyonlar bir kez daha ekran başına kilitlenecek.

MİLLİLERİMİZ FORMDA

Maç öncei Türkiye, formuyla dikkat çekiyor. Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan Türkiye, lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ettikten sonra son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde ise Polonya'yı devirdi. Böylece Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdıran ay-yıldızlı takım şimdi de 2021 yılındaki final oynama başarısını tekrarlamak istiyor.

CEDİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'da maç öncesi Cedi Osman belirsizliği sürüyor. Polonya ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Cedi'nin bacağında kemik ödemi tespit edilmişti. Yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulanan Cedi Osman'ın bugün parkede olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

HEDEF, 24 YIL SONRA FINALE YÜKSELMEK

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak. Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında o dönemki adıyla Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinse de tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı.

REKABETTE YUNANLAR ÜSTÜN

12 Dev Adam, Yunanistan ile 15. resmi müsabakasına çıkacak. Geride kalan 14 müsabakadan 11'ini Yunanistan kazanırken, Türkiye sahadan 3 kez galip ayrıldı. Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynarken rakibine karşı bu kulvarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.