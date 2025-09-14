12 Dev Adam tarih yazmaya hazır! Kalpler Riga’da atacak... Türkiye - Almanya EuroBasket finali saat kaçta hangi kanalda

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, namı diğer 12 Dev Adam, tarihinin en büyük başarısına imza atmak bu gece parkeye çıkıyor. Ay-Yıldızlılar en son24 yıl önce final oynadığı, ancak o zamanki adıyla Yugoslavya'yab yenerek ikinci oldiuğu Avrupa Basnketbol Şampiyonası'da bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA HLANGİ KANALDA

2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanacak maçta şampiyonluk için parkeye çıkacak olan 12 Dev Adam'ın bu tarihi maçı 21.00'den itibaren TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun zirvesini belirleyecek final mücadelesi . Saat 21.00’de başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci kez final heyecanı yaşarken, bu kez hedef mutlak şampiyonluk olacak.

12 DEV ADAM İLK KUPA PEŞİNDE

Milli takım, 2001’de İstanbul’da oynanan finalde Yugoslavya’ya kaybederek ikinci olmuştu. Bu akşam Almanya’yı mağlup etmesi halinde 12 Dev Adam, tarihte ilk kez Avrupa’nın zirvesine çıkacak.

Rakip Almanya, EuroBasket tarihinde 1993’te ev sahibi olarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Son dünya şampiyonu unvanını da taşıyan Alman ekibi, güçlü kadrosuyla ikinci kez Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor.

NAMAĞLUP FİNAL YOLU

Türkiye, turnuvada çıktığı 8 maçın tamamını kazanarak finale ulaştı. Sırbistan’dan Yunanistan’a uzanan zorlu rakipleri tek tek saf dışı bırakan 12 Dev Adam, Riga’da tarih yazmaya hazır. Almanya da 8’de 8 yaparak finale geldi ve iki takım namağlup unvanıyla karşı karşıya gelecek.

DEVLERİN ÇARPIŞMASI: ŞENGÜN VS. WAGNER

Finalde gözler, NBA’de boy gösteren iki genç yıldızda olacak. Türkiye’nin pota altındaki gücü Alperen Şengün, turnuvadaki 20.8 sayı – 11 ribaunt – 7 asistlik performansıyla öne çıkarken, Almanya’nın skorer ismi Franz Wagner 21.1 sayı ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Başantrenör Ergin Ataman da tarihe geçmek için kenarda olacak. Avrupa’da kulüpler düzeyinde 6 kupa kaldıran Ataman, milli takım ile ilk kez Avrupa şampiyonluğu yaşayarak 7. kupasına uzanmak istiyor.