Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Basketbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

EuroBasket 2025'te Almanya yarı finalde

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 yenerek yarı finale yükseldi. Almanya'nın yarı finaldeki rakibi de belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
EuroBasket 2025'te Almanya yarı finalde
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 23:40

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında , ’yı 99-91 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Almanya yarı finalde ile karşılaşacak.

EuroBasket 2025'te Almanya yarı finalde

Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket'te üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı. Almanya, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Riga
Hakemler: Wojciech Liszka, Luis Castillo, Martins Kozlovskis
Almanya: Daniel Theis 15, Dennis Schröder 20, Johannes Thiemann 8, Andreas Obst 10, Tristan Da Silva 5, Isaac Bonga 7, Franz Wagner 23, Justus Hollatz, Maodo Lo 11
Başantrenör: Alex Mumbru
Slovenya: Edo Muric 4, Klemen Prepelic 13, Alen Omic 7, Rok Radovic 4, Martin Krampelj 9, Luka Doncic 39, Aleksej Nikolic 4, Gregor Hrovat 11
Başantrenör: Aleksandar Sekulic
1. Periyot: 21-32 (Slovenya lehine)
Devre: 45-51 (Slovenya lehine)
3. Periyot: 70-74 (Slovenya lehine)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sivasspor, Yusuf Cihat Çelik’i transfer etti
ETİKETLER
#Spor
#Almanya
#Finlandiya
#slovenya
#Eurobasket 2025
#Basketbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.