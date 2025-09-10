EuroBasket 2025'te Almanya yarı finalde

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Almanya, Slovenya’yı 99-91 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Almanya yarı finalde Finlandiya ile karşılaşacak.

Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket'te üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı. Almanya, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Arena Riga

Hakemler: Wojciech Liszka, Luis Castillo, Martins Kozlovskis

Almanya: Daniel Theis 15, Dennis Schröder 20, Johannes Thiemann 8, Andreas Obst 10, Tristan Da Silva 5, Isaac Bonga 7, Franz Wagner 23, Justus Hollatz, Maodo Lo 11

Başantrenör: Alex Mumbru

Slovenya: Edo Muric 4, Klemen Prepelic 13, Alen Omic 7, Rok Radovic 4, Martin Krampelj 9, Luka Doncic 39, Aleksej Nikolic 4, Gregor Hrovat 11

Başantrenör: Aleksandar Sekulic

1. Periyot: 21-32 (Slovenya lehine)

Devre: 45-51 (Slovenya lehine)

3. Periyot: 70-74 (Slovenya lehine)