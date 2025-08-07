Menü Kapat
28°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

286 gün uzayda mahsur kalan astronottan sürpriz karar: Sağlık sorunları yaşamıştı

Sadece 8 gün sürmesi planlanan görev ile uzaya giden astronot Butch Wilmore, teknik arızalar nedeniyle 286 gün boyunca mahsur kalmıştı. Dünya'ya dönüşünün ardından NASA astronotundan herkesi şaşırtan bir karar geldi.

286 gün uzayda mahsur kalan astronottan sürpriz karar: Sağlık sorunları yaşamıştı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 15:08

Geçtiğimiz mart ayında, planlananın çok ötesinde bir görev süresinin ardından Dünya'ya dönen astronotu , 62 yaşında emekliliğini açıkladı.

Wilmore, geçtiğimiz yıl haziran ayında meslektaşı Suni Williams ile birlikte, Boeing'in geliştirdiği uzay kapsülünün 8 günlük test uçuşu için uzaya fırlatılmıştı. Ancak Starliner'da yaşanan teknik arızalar nedeniyle ikili, planlanan sürenin 278 gün fazlası olmak üzere toplam 286 gün boyunca uzayda kaldı.

Kapsül planlandığı gibi çalışmadığından ötürü astronotlar, planlanandan çok daha fazla bir süre boyunca uzayda mahsur kalmış oldular.

286 gün uzayda mahsur kalan astronottan sürpriz karar: Sağlık sorunları yaşamıştı

DÜNYA'YA DÖNSE DE SORUNLAR BİTMEDİ

Wilmore ve Williams, 19 Mart 2025'te 'in Crew Dragon kapsülüyle Florida açıklarına güvenli bir şekilde iniş yaptı. Ancak uzun süreli uzay yolculuğunun etkileri henüz bitmemişti. Wilmore'un kızı Daryn'in sosyal medyada paylaştığına göre, tecrübeli astronot yerçekimine yeniden uyum sağlayabildi ancak kas ve eklem ağrıları ile iç kulak dengesizlikleri yaşadı.

Kariyeri boyunca toplamda 464 gün uzayda geçiren Wilmore, açıklamasında uzaya duyduğu hayranlığı şu sözlerle ifade etti: "Dünya'nın sınırlarını aşarken bile, aşağıdaki dünyanın güzelliğine ve önemine duyarlı kaldım ve yıldızlar arasında görülen aynı karmaşık tasarımın, evimizdeki yaşamın dokusuna da işlendiğini fark ettim."

286 gün uzayda mahsur kalan astronottan sürpriz karar: Sağlık sorunları yaşamıştı

Daily Mail'in haberine göre, araştırmalar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) altı ay süren uzun görevleri tamamlayan astronotların kas ve kemik kaybı yaşadığını ve düşük yerçekimi nedeniyle iç kulakta sıvı kaymaları olduğunu gösteriyor.

İç kulak genellikle birkaç gün içinde Dünya'nın yerçekimine yeniden alışsa da, fiziksel gücün geri kazanılmasının haftalar hatta aylar süreceği belirtiliyor. Hatta bazı eski astronotlar, kendilerini tamamen toparlamalarının görev süresinin 1.5 katı kadar zaman aldığını söylemişti.

286 gün uzayda mahsur kalan astronottan sürpriz karar: Sağlık sorunları yaşamıştı

NASA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi'nin vekil direktörü Steve Koerner, yaptığı açıklamada, "Butch'un NASA'nın misyonuna bağlılığı ve insanlı uzay keşfine olan adanmışlığı gerçekten örnek teşkil ediyor" dedi ve astronota teşekkür etti:

"Gösterdiği azim, Johnson'daki çalışanlara, gelecekteki kaşiflere ve ulusumuza nesiller boyu ilham verecek bir miras bırakıyor. Johnson Uzay Merkezi adına Butch'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz."

Sıkça Sorulan Sorular

NASA nedir?
NASA (National Aeronautics and Space Administration yani Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay araştırmaları ve sivil havacılık faaliyetlerinden sorumlu devlet kurumu olarak biliniyor.
