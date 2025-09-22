Menü Kapat
ABD Başkanı Trump, Charlie Kirk için törene katıldı: Elon Musk ile de görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika ve özgürlük şehidi" dediği Charlie Kirk'ü anma törenine katıldı. Trump uzun bir aradan sonra Elon Musk ile de görüştü.

Başkanı , sonucu öldürülen muhafazakar siyaset yorumcusu Charlie Kirk için ’da düzenlenen anma törenine katıldı.
ABD’nin en tanınmış sağcı siyasi yorumcularından Charlie Kirk anısına Arizona eyaletinin Glendale şehrindeki State Farm Stadyumu’nda gerçekleştirilen anma törenine on binlerce kişi katıldı.
Anma törenine ABD Başkanı Donald Trump, Charlie Kirk’ün eşi Erica Kirk, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. gibi birçok tanınmış isim konuşmacı olarak katıldı.
Stadyuma gelişinde "ABD" sloganlarıyla karşılanan Trump, konuşmasının başında "Bugün Amerika, yas, matem ve şok içinde bir ulustur" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA VE ÖZGÜRLÜK ŞEHİDİ"

Konuşmasında Charlie Kirk ile olan şahsi dostluğundan ve Kirk’ün seçim kampanyasına verdiği destekten bahseden Trump, "O korkunç gün, 10 Eylül 2025’te Amerikan özgürlüğünün en büyük savunucusu ölümsüzleşti. O artık bir Amerika ve şehididir" şeklinde konuştu. Trump, Kirk’ün ABD’nin sivillere verilen en yüksek derece madalya olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile taltif edileceğini açıkladı. Charlie Kirk’e sıkılan kurşunun Amerika’nın tamamını hedef aldığını da ifade eden Trump, suikastçının en ağır cezayı alması temennisinde bulundu.

ELON MUSK İLE DE GÖRÜŞTÜ

Anma töreninde ayrıca ABD Başkanı Trump ile kamuoyu önünde anlaşmazlık yaşadıktan sonra Devlet Verimliliği Departmanı’ndan ayrılan ve Trump’a ağır eleştiriler yönelten Amerikalı milyarder Elon Musk, Trump ile yan yana oturarak sohbet ederken görüntülendi.
Musk, görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medyada "Charlie için" mesajıyla paylaştı.

