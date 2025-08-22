Menü Kapat
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD Başkanı Trump'ın Timsah Alcatraz'ı hapishanesinin bir kısmı yıkılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmenler için inşa ettirdiği Timsah Alcatraz'ı hapishanesinin büyük bir bölümü yıkılacak. Florida'da görülen davada Bölge Yargıcı Kathleen Williams kararı duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın Timsah Alcatraz'ı hapishanesinin bir kısmı yıkılacak
KAYNAK:
AFP
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 15:40

ABD'nin eyaletinde görülen davada Bölge Yargıcı Kathleen Williams, Başkan Donald Trump'ın düzensiz göçmenler için inşa ettirdiği "Timsah Alcatraz" hapishanesinin büyük bölümünün yıkılacağını duyurdu. Williams, ayrıca tesisin çitlerinin, aydınlatma sistemlerinin, jeneratörlerinin ve kanalizasyon yapısının sökülmesi için yönetime 60 gün tanındığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın Timsah Alcatraz'ı hapishanesinin bir kısmı yıkılacak

Florida'daki Everglades bölgesindeki doğal yaşam alanına kurulan "Timsah Alcatraz" hapishanesinin inşası 8 günde tamamlanmıştı.

Düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip cezaevinin açılışı, Trump ve Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Timsah Alcatraz'ı hapishanesinin bir kısmı yıkılacak

Yıllık maliyetinin 450 milyon doları bulacağı öngörülen tesisinin, kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilmesi Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

AFP'nin irtibata geçtiği cezaevindeki bazı mahkumlar, tıbbi bakımların eksik kaldığını, kötü muamele gördüklerini ve yasal haklarının ihlal edildiğini söylüyor.

''TİMSAH ALCATRAZ'I'' NASIL BİR YER?

''Alligator Alcatraz'' adı verilen, doğal vahşi yaşam alanı Everglades’te inşa edilmesi ve çevresinin timsahlarla, yılanlarla kaplı olması nedeniyle ''Timsah Alcatraz'ı'' olarak adlandırılıyor. Gözaltı merkezi, zincirli tellerle çevrili çadırlardan, portatif duş ve tuvaletlerden oluşuyor. Kampın bulunduğu yer, 1960’larda mega havaalanı planı için inşa edilmiş eski bir pist.

ABD Başkanı Trump'ın Timsah Alcatraz'ı hapishanesinin bir kısmı yıkılacak

KAÇANLARIN KARŞISINA VAHŞİ HAYVANLAR ÇIKACAK

Florida Başsavcısı James Uthmeier, sosyal medyada yayımlanan bir videoda, ''Kaçanların karşısına timsahlar ve yılanlar dışında bir şey çıkmaz'' diyerek güvenliğin doğal koşullarla sağlanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın Timsah Alcatraz'ı hapishanesinin bir kısmı yıkılacak
ETİKETLER
#donald trump
#florida
#Göçmen Cezaevi
#Timsah Alcatraz
#Everglades
#Hak İhlalleri
#Dünya
