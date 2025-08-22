ABD Başkanı Trump'ın Timsah Alcatraz'ı hapishanesinin bir kısmı yıkılacak

ABD'nin Florida eyaletinde görülen davada Bölge Yargıcı Kathleen Williams, Başkan Donald Trump'ın düzensiz göçmenler için inşa ettirdiği "Timsah Alcatraz" hapishanesinin büyük bölümünün yıkılacağını duyurdu. Williams, ayrıca tesisin çitlerinin, aydınlatma sistemlerinin, jeneratörlerinin ve kanalizasyon yapısının sökülmesi için yönetime 60 gün tanındığını bildirdi.

Florida'daki Everglades bölgesindeki doğal yaşam alanına kurulan "Timsah Alcatraz" hapishanesinin inşası 8 günde tamamlanmıştı.

Düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip cezaevinin açılışı, Trump ve Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

Yıllık maliyetinin 450 milyon doları bulacağı öngörülen tesisinin, kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilmesi Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

AFP'nin irtibata geçtiği cezaevindeki bazı mahkumlar, tıbbi bakımların eksik kaldığını, kötü muamele gördüklerini ve yasal haklarının ihlal edildiğini söylüyor.

''TİMSAH ALCATRAZ'I'' NASIL BİR YER?

''Alligator Alcatraz'' adı verilen, doğal vahşi yaşam alanı Everglades’te inşa edilmesi ve çevresinin timsahlarla, yılanlarla kaplı olması nedeniyle ''Timsah Alcatraz'ı'' olarak adlandırılıyor. Gözaltı merkezi, zincirli tellerle çevrili çadırlardan, portatif duş ve tuvaletlerden oluşuyor. Kampın bulunduğu yer, 1960’larda mega havaalanı planı için inşa edilmiş eski bir pist.

KAÇANLARIN KARŞISINA VAHŞİ HAYVANLAR ÇIKACAK

Florida Başsavcısı James Uthmeier, sosyal medyada yayımlanan bir videoda, ''Kaçanların karşısına timsahlar ve yılanlar dışında bir şey çıkmaz'' diyerek güvenliğin doğal koşullarla sağlanacağını bildirdi.