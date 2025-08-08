ABD Hava Kuvvetleri iki adet Cybertruck alıyor! Ama kullanmak için değil

Elon Musk, Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın paslanmaz çelik gövdesi ve "kurşun geçirmez" camları sayesinde benzersiz bir şekilde sağlam olduğunu uzun zamandır övünerek söylüyor ve aracı "geleceğin zırhlı personel taşıyıcısı" olarak nitelendiriyor.

Şu sıralar ABD Başkanı Donald Trump ile arası bir hayli bozuk olan Musk'ın bu iddiası, Cybertruck'ı atış talimi için kullanmayı planladığını açıklayan Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından test edilecek.

ABD HAVA KUVVETLERİ CYBERTRUCK'I GÖZÜNE KESTİRDİ

The War Zone adlı bir yayının ortaya çıkardığı belgelere göre, Hava Kuvvetleri "hedef araç eğitimi uçuş testleri" için iki Cybertruck almak istiyor. Verilen gerekçe, Amerika'nın düşmanlarının bir noktada Cybertruck'ı askeri amaçlarla kullanmayı tercih edebileceği ve Hava Kuvvetleri'nin aracın nasıl patlatılacağını görmek istemesi.

Belgede şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyonel alanda, düşmanın kullanacağı araçların zamanla Tesla Cybertruck'lara dönüşebileceği düşünülmektedir. Çünkü bu araçların büyük bir darbe aldığında beklenen normal hasarı almadığı gözlemlenmiştir. Testlerin, gerçek dünya senaryolarına mümkün olduğunca yakın olması gerekir. Eğitim amacı, birimleri gerçek operasyonel durumlara hazırlamaktır."

Cybertruck'lar, Hava Kuvvetleri'nin New Mexico'daki White Sands Missile Range'de hedef talimi için kullanmak istediği sedan, kamyonet, SUV ve bongo kamyonlardan oluşan 33 araçlık bir parti kapsamında talep edildi. Hava Kuvvetleri, belgelerde Cybertruck’ın "paslanmaz çelik dış iskeleti" ve "48V elektrik altyapısı" gibi bazı benzersiz özelliklerini vurguluyor.

Elon Musk daha önce Cybertruck'ın askeri bir araç olarak potansiyelini düşünmüş ve 2019'daki bir Hava Kuvvetleri Uzay Tanıtım Günü etkinliğinde bu konuyu gündeme getirmişti.

Ayrıca bu yılın başlarında, ABD Dışişleri Bakanlığı 2025 satın alma tahmininde 400 milyon dolarlık zırhlı Tesla siparişi vermeyi planladığını duyurmuştu. Bu siparişin özellikle Cybertruck'lar için olduğu düşünülüyordu.

Ancak Cybertruck'a olan ilgi oldukça azalmış durumda. Musk yılda 500 binden fazla Cybertruck satmayı öngörmüştü, ancak geçen yıl bile 50 bini zar zor geçebildiler. Bu düşüşün süreceği öngörülüyor.