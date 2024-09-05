ABD kritik onayı verdi, Türkiye detayı dikkat çekti: F-16 savaş uçakları 5. nesil aşamasına geliyor

05 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:36

Birçok ülkenin envanterinde bulunan F-16 savaş uçakları artık 5. nesil aşamasına geliyor. Üretici şirketler elektronik tedbir sisteminin devreye girmesi için ABD Hava Kuvvetleri'nden (USAF) onay aldı. F-16'lara 5. nesil özelliği kazandıracak sistemde çalışmalar devam ederken uçuş testleri için izinler de alınıyor. ABD'nin üretici şirketlerle ortak kararında Türkiye detayı da dikkat çekti.

Üreticiliğini Lockheed Martin, General Dynamics, Lockheed Corporation gibi şirketlerin yaptığı F-16 savaş uçaklarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin de kullandığı ve yenilerini envanterine katacağı F-16’larda yeni nesil teknik geliştirmeler yapılıyor. Lockheed Martin firması, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, Block 70 ve 72 serisi uçakları üretmesi F-16’larda yeni aşamaya geçildiğini göstermişti.

F-16 TESTLERİNE İZİN VERİLDİ

ABD Hava Kuvvetleri (USAF), F-16 savaş uçaklarını modern tehditlere karşı daha iyi korumayı amaçlayan yeni bir elektronik tedbir sisteminin uçuş testlerine başlaması için Northrop Grumman'a izin verdi.

Entegre Viper Elektronik Harp Paketi (IVEWS) olarak bilinen uçak içi sistem, savaş pilotları arasında Viper olarak bilinen F-16'lara radar güdümlü hava savunmalarına karşı ek koruma sağlayacak.

5. NESİL SAVAŞ UÇAKLARIYLA YARIŞACAK

Northrop'a göre sonuç, gizli olmayan F-16'ların, çekişmeli ortamlarda faaliyet gösterirken "beşinci nesil uçaklarla aynı seviyeye" gelmesini sağlayacak gelişmiş bir hayatta kalma kabiliyeti olacak.

Northrop ve USAF, 4 Eylül'de F-16 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS) paketinin üç yıllık "kapsamlı" laboratuvar testlerini ve simülasyonlarını tamamladıklarını, sistemin gerçek F-16'larda uçuş denemelerine başlamasına izin verdiklerini açıkladı.

Uçuş öncesi değerlendirmeler öncelikle USAF'ın bir Block 50 F-16C/D'yi simüle edebilen bir aviyonik sistem entegrasyon laboratuvarı bulundurduğu Utah'taki Hill AFB'de gerçekleştirildi. Northrop, "Sistem, F-16'nın diğer yerleşik sistemleriyle güvenli bir şekilde çalışırken gelişmiş radyo frekansı tehditlerini tespit etme, tanımlama ve bunlara karşı koyma yeteneğini gösterdi" dedi.

USAF'nin F-16 uluslararası elektronik harp sistemleri direktörü Albay Michael, "Yaklaşan operasyonel değerlendirme uçuş testi etkinliklerinin olumlu sonuçlar vereceği konusunda iyimserim ve bu önemli kabiliyetin ABD ile dünya çapındaki uluslararası F-16 operatörleri için olgunlaşmaya devam etmesini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

TÜRKİYE DETAYI

ABD hizmetin birincil IVEWS müşterisi olsa da, Northrop'un detaylarında Türkiye de yer aldı. Ankara, 243 F-16C/D'den oluşan önemli bir filo işletiyor ve yakın zamanda Lockheed'den en son F-16V Block 70/72'lerden 40 tanesini satın almak için onay aldı. Northrop, Türkiye'nin yeni inşa edilen Block 70 savaş uçakları için IVEWS satın almayı ve mevcut uçakların bir kısmını yeniden donatmayı planladığını söylüyor.

F-35'LER RİSKLİ

ABD destekli hava kuvvetleri, dördüncü nesil savaş uçaklarını modern entegre hava savunma sistemlerine karşı güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgileniyor. Lockheed Martin'in F-35'i gibi beşinci nesil savaş uçakları bu tür savunmalara karşı uçmaya daha uygun olsa da, jetlerin satın alması ve bakımları uzun zaman alıyor.

Yeni nesil F-16'lar radar sinyallerini tespit edebilecek şekilde tasarlanıyor. IVEWS'nin F-16 atış kontrol radarı ve silah sistemleriyle tam entegre olacak şekilde tasarlandığı ve bu sayede uçağın hayatta kalma olasılığının artacağı düşünülüyor.