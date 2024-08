ABD'de kan donduran cinayetin ardından skandal görüntüler: Yakalandı, aşk şarkıları söylemeye başladı

27 Ağustos 2024 13:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:59

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Juan Capistrano bölgesinde aile içi şiddet ihbarı alan polisler olay yerine geldiklerinde korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldılar. 77 yaşındaki Ronald Gerdvil ile eşi 79 yaşındaki Antoinette Gerdvil korkunç bir şekilde katledilmişti.

BAŞLARI KESİK HALDE BULUNDU

Talihsiz çiftin yanı sıra ikilinin köpeklerinin de başının kesildiği görüldü. CBS News'e göre polisler geldiğinde kesilen kafalardan biri bir tezgahın üzerindeydi.

Cinayeti çiftin 41 yaşındaki oğulları Joseph Gerdvil'in işlediği düşünülürken arka sokaktan gelen bağrış seslerine yönelen polis, kanlar içinde bir adamın, bir bakım görevlisini kovaladığına şahit oldu.

Kanlar içindeki adamın Joseph Gerdvil olduğu anlaşıldı. Polislere küfürler savuran Gerdvil, çevresinde ne bulduysa fırlatmaya başladı. Emirlere itaat etmeyen Gerdvil'e polisler ateş açtı.

YARALI HALDE AŞK ŞARKILARI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Joseph Gerdvil, polislerin ateş açmasının ardından yere düştü, tuhaf davranışları daha garip bir hal aldı. Görüntülerde adamın “Seni seviyorum... Ölmek zorunda olduğun için üzgünüm” dediği duyuluyor. Sonrasında polislere yalvarmaya başlayan adam "Kafama bir tane sık lütfen. Size yalvarıyorum, işimi bitirin" diyor.

Polisler tıbbi yardım gelene kadar saldırganın kanamasını yavaşlatmak için yaralarını kapatmaya çalışırken Gerdvil bir anda aşk şarkıları mırıldanmaya başladı.

Bugün ABD medyasında dikkat çeken görüntülerde anne babasını korkunç bir şekilde öldüren adamın Tina Turner'ın 1984 tarihli “What's Love Got to Do With It” şarkısını söylediği görülüyor.

Polisin müdahalesi devam ederken Tina Turner'dan Stevie Wonder'a geçen saldırgan bu kez de 'I Just Called to Say I Love You' şarkısını söylemeye başladı.

Sağlık ekiplerinin gelmesi ile yakındaki bir hastaneye kaldırılan adamın durumunun stabil olduğu ve çifte cinayet suçlaması ile karşı karşıya kalacağı öğrenildi.