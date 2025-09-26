ABD’den Irak-Türkiye Boru Hattı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklama

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Irak Hükümeti’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve uluslararası şirketlerle Irak-Türkiye Boru Hattı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmaya vardığı açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nin kolaylaştırıcılığıyla gerçekleştirilen bu anlaşma, hem Amerikalılara hem de Iraklılara somut fayda sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu anlaşmanın ABD ve Irak arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendireceği söylenen açıklamada, "Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ve Irak hükümetinin üst düzey yetkililerinin yanı sıra, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve üst düzey IKBY yetkililerinin de bu ilerlemenin kaydedilmesindeki kararlı çalışmalarını övgüyle karşılıyoruz. Bu anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri ile Irak arasındaki karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ortaklığı güçlendirecek, Amerikan şirketleri için Irak genelinde daha istikrarlı bir yatırım ortamını teşvik edecek, bölgesel enerji güvenliğini artıracak ve Irak’ın egemenliğini pekiştirecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz pazartesi günü IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı ve petrol şirketleri arasında, IKBY petrolünün Türkiye'nin Ceyhan boru hattı üzerinden ihracatının yeniden başlamasına zemin hazırlayan üçlü bir anlaşma imzalanmıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği kararın ardından 25 Mart 2023'te Irak'tan Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY'nin 25 milyar dolar zarara uğradığını ve bunun Irak hükümetinin de zararına olduğunu belirtmişti.