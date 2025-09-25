Irak ve IKBY arasında petrol anlaşması! 18 yıllık beklentide Türkiye detayı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasında petrol anlaşmasına varıldığını açıkladı.

"IRAK-TÜRKİYE BORU HATTIYLA İHRAÇ EDİLECEK"

Sudani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya göre IKBY'deki sahalardan üretilen ham petrolü Irak Federal Petrol Bakanlığı teslim alacak ve Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edecek. Gelirler adil bir şekilde dağıtılacak, ihracat kaynakları her yerde erişilebilir kılınacak ve bir yatırım ortamı oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

" 18 YILDIR BEKLENEN BAŞARI"

Irak Başbakanı Sudani varılan anlaşmaya ilişkin, "Bu adım, ülke servetin adil dağılımını, ihracat yollarının çeşitlenmesini ve yatırımların teşvik edilmesini sağlayacak. Bu, 18 yıldır beklenen bir başarıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz pazartesi günü IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı ve petrol şirketleri arasında, IKBY petrolünün Türkiye'nin Ceyhan boru hattı üzerinden ihracatının yeniden başlamasına zemin hazırlayan üçlü bir anlaşma imzalanmıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği kararın ardından 25 Mart 2023'te Irak'tan Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY'nin 25 milyar dolar zarara uğradığını ve bunun Irak hükümetinin de zararına olduğunu belirtmişti.