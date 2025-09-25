Menü Kapat
Dünya
 Selahattin Demirel

Irak ve IKBY arasında petrol anlaşması! 18 yıllık beklentide Türkiye detayı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasında geçen hafta yapılan petrol anlaşması hakkında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, "Bugün tarihi bir anlaşmaya vardık. Bu, 18 yıldır beklenen bir başarıdır" dedi. Anlaşmaya göre IKBY'nin petrolünü Irak alacak ve Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edecek.

Irak ve IKBY arasında petrol anlaşması! 18 yıllık beklentide Türkiye detayı
IHA
25.09.2025
25.09.2025
saat ikonu 23:18

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasında petrol anlaşmasına varıldığını açıkladı.

"IRAK-TÜRKİYE BORU HATTIYLA İHRAÇ EDİLECEK"

Sudani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya göre IKBY'deki sahalardan üretilen ham petrolü Irak Federal Petrol Bakanlığı teslim alacak ve Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edecek. Gelirler adil bir şekilde dağıtılacak, kaynakları her yerde erişilebilir kılınacak ve bir yatırım ortamı oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Irak ve IKBY arasında petrol anlaşması! 18 yıllık beklentide Türkiye detayı

"18 YILDIR BEKLENEN BAŞARI"

Irak Başbakanı Sudani varılan anlaşmaya ilişkin, "Bu adım, ülke servetin adil dağılımını, ihracat yollarının çeşitlenmesini ve yatırımların teşvik edilmesini sağlayacak. Bu, 18 yıldır beklenen bir başarıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz pazartesi günü IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı ve petrol şirketleri arasında, IKBY petrolünün Türkiye'nin Ceyhan boru hattı üzerinden ihracatının yeniden başlamasına zemin hazırlayan üçlü bir anlaşma imzalanmıştı.

Irak ve IKBY arasında petrol anlaşması! 18 yıllık beklentide Türkiye detayı

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği kararın ardından 25 Mart 2023'te Irak'tan Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY'nin 25 milyar dolar zarara uğradığını ve bunun Irak hükümetinin de zararına olduğunu belirtmişti.

