ABD'den milyar dolarlık füze satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya’ya 1,07 milyar dolarlık orta menzilli füze satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının (DSCA) açıklamasında, Finlandiya’ya 1,07 milyar dolar değerinde "AIM-120D-3" gelişmiş havadan havaya orta menzilli füze ve ilgili ekipman satışının ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.





Yapılan açıklamada satışın, Finlandiya’nın mevcut ve muhtemel tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendireceği bildirildi. Ayrıca ülkenin güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

KONGREYE KARAR BİLDİRİLECEK

Finlandiya’nın halihazırda sahip olduğu AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) envanteri sayesinde yeni sistemleri silahlı kuvvetlerine entegre etmekte zorluk yaşamayacağı ve satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi bozmayacağı aktarıldı. Füzelerin satışına onay veren ABD Dışişleri Bakanlığı, sürecin tamamlanması için ABD Kongresi’ne gerekli bildirimi yaptı.