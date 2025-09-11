Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

ABD'den milyar dolarlık füze satışına onay

ABD'den Finlandiya'ya 1,07 milyar dolarlık orta menzilli füze satışına onay çıktı. Yapılan açıklamada, Finlandiya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesinin artacağının altı çizildi.

ABD'den milyar dolarlık füze satışına onay
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 09:18

Dışişleri Bakanlığı, ’ya 1,07 milyar dolarlık orta menzilli füze satışına onay verdi. ABD Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının (DSCA) açıklamasında, Finlandiya’ya 1,07 milyar dolar değerinde "AIM-120D-3" gelişmiş havadan havaya orta menzilli füze ve ilgili ekipman satışının ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

ABD'den milyar dolarlık füze satışına onay



Yapılan açıklamada satışın, Finlandiya’nın mevcut ve muhtemel tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendireceği bildirildi. Ayrıca ülkenin güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

ABD'den milyar dolarlık füze satışına onay

KONGREYE KARAR BİLDİRİLECEK

Finlandiya’nın halihazırda sahip olduğu AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) envanteri sayesinde yeni sistemleri silahlı kuvvetlerine entegre etmekte zorluk yaşamayacağı ve satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi bozmayacağı aktarıldı. Füzelerin satışına onay veren ABD Dışişleri Bakanlığı, sürecin tamamlanması için ABD Kongresi’ne gerekli bildirimi yaptı.

