Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

ABD'den vize ücretlerine zam, başvuru maliyeti arttı! Geçerli olacağı tarih belli

ABD tüm göçmen olmayan vizelere 250 dolarlık ek ücret uygulama kararı aldı. ABD Kongresi'nde kabul edilen karar 1 Ekim 2025'ten itibaren geçerli olacak.

26.08.2025
26.08.2025
saat ikonu 15:13

Kongresi'nde ücretlerine zam kabul edildi. Turist vizelerinin (B1/B2) ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Bu nedenle vize başvuru maliyeti yüzde 135 arttı. Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar olacak.

Öğrenci ve değişim programı vizeleri de (F, J, M) zamdan etkilenecek. Çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil olmak üzere birçok kategoriye aynı ücret yansıyacak.

ESTA (Vize Muafiyet Programı) kapsamındaki yolcular muaf tutuldu, ancak ESTA başvuru ücreti de artırıldı.

ÜCRET GERİ ALINABİLECEK Mİ?

ABD yasasına göre bu ücretin teorik olarak iade edilmesi mümkün. Ancak, uygulama ayrıntılarının belirsizliği ve vizelerin uzun süreli geçerliliği nedeniyle, çoğu başvurucunun fiilen geri ödeme alamayacağı belirtiliyor.

