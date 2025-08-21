Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan

ABD'nin savaş uçağı okyanusa düştü!

ABD Donanması’na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağının Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştü. Pilot, kendini uçaktan fırlatmayı başardı ve sağ olarak kurtuldu.

ABD'nin savaş uçağı okyanusa düştü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
08:45
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
08:45

ABD’de korkutan bir askeri havacılık kazası meydana geldi. ’na ait "F/A-18E Super Hornet" tipi bir savaş uçağının rutin eğitim uçuşu sırasında Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştüğü bildirildi.

PİLOT SAĞ KURTULDU

Donanma Sözcüsü Teğmen Jackie Parashar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazanın saat 09:50 sıralarında meydana geldiğini ve kendini fırlatmayı başaran pilotun 11:20 sıralarında sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

ABD'nin savaş uçağı okyanusa düştü!

Parashar, düşen uçağın Virginia Beach şehrindeki Oceana Deniz Hava Üssü’nde konuşlu 83’üncü Taaruz Filosu’na bağlı olduğunu aktardı. Uçağın enkazının henüz denizden çıkarılamadığı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

#abd donanması
#F/a-18e Super Hornet
#Askeri Hacılık Kazası
#Okyanus Düşüşü
#Virginia Beach
#Sağ Kurtarıldı
#Dünya
