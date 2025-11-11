Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Almanya'da 20 kişi için suikast çağrısı: Aralarında Angela Merkez, Olaf Scholz gibi isimler de var

Almanya'da eski Başbakanlar Angela Merkez, Olaf Scholz gibi isimlerin de aralarında yer aldığı 20'den fazla politikacı hakkında suikast çağrısı yapan ve başlarına ödül koyan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Almanya'da 20 kişi için suikast çağrısı: Aralarında Angela Merkez, Olaf Scholz gibi isimler de var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 15:59

Almanya'da 20'den fazla politikacıya yönelik suikast çağrısı yapıldı, polis alarma geçti. Alman polisi, eski Başbakanlar Angela Merkel ile Olaf Scholz'un da olduğu 20'den fazla politikacı hakkında suikast çağrısı yapan ve başlarına ödül koyan şüpheliyi yakaladı.

Almanya'da 20 kişi için suikast çağrısı: Aralarında Angela Merkez, Olaf Scholz gibi isimler de var

KRİPTO İLE ÖDEME YAPACAKTI

Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Polonya ve Almanya vatandaşlığı bulunan Martin S. karanlık ağ olarak tanımlanan, özel üyelik ve şifrelerle girilebilen çevrimiçi bir platformda siyasetçilere suikast çağrısı yaptı, eylemleri gerçekleştirenlere kripto para ile ödeme yapacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, haziran ayından bu yana söz konusu çağrıları yapan Martin S. Dortmund'da düzenlenen ve özel kuvvet polislerinin katıldığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Savcılık, şüphelinin karanlık ağ platformunda siyasetçiler hakkında kendi yazdığı ölüm kararlarını, patlayıcı yapımına ilişkin talimatları ve potansiyel kurbanların kişisel verilerini paylaştığını bildirdi.

Almanya'da 20 kişi için suikast çağrısı: Aralarında Angela Merkez, Olaf Scholz gibi isimler de var

DARBE PLANLAYANLARLA BAĞLANTILI

Alman haber dergisi Der Spiegel'de yer alan haberde, Martin S.'nin en az 20 siyasetçiyi ölüm listesine aldığı, Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle bazı üyelerinin yargılandığı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) hareketiyle bağlantılı olduğu bilgisi yer aldı.

Habere göre, aşırı sağcı olduğu belirtilen 49 yaşındaki Martin S. suikastlar için para bağışlama çağrısı da yaptı. Söz konusu bağışlar da suikastçılara ödenecekti. Haberde ayrıca, polisin Martin S.'yi 2020 yılında ülke genelinde gerçekleştirilen ve koronavirüs önlemlerinin protesto edildiği gösterilerinden tanıdığı da belirtildi.

DAVASI BUGÜN GÖRÜLECEK

Almanya Federal Savcılığı şüpheli Martin S.'yi terörizmi finanse etmek, devlet güvenliğini tehlikeye atan ciddi şiddet eylemlerini teşvik etmek ve kişisel verileri tehlike oluşturacak şekilde paylaşmakla suçladı. Dortmund Federal Kriminal Polis Teşkilatı ve Federal Polis Özel Harekat ekiplerinin dün akşam gözaltına aldığı şüphelinin bugün Karlsruhe Federal Adalet Mahkemesi'nin soruşturma hakimi huzuruna çıkarılacağı ve hakimin tutukluluk durumuna karar vereceği bildirildi.

Almanya'da 20 kişi için suikast çağrısı: Aralarında Angela Merkez, Olaf Scholz gibi isimler de var

''SON AYLARDA İZLENİYORDU''

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt Martin S. hakkında yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınma gerekçesi, aşırı sağcı bir platformda para toplamaya ve bu parayı kamuoyunda tanınmış kişilere yönelik saldırıları finanse etmek için kullanmasıydı. Bu durum son aylarda izleniyordu. Bugün ise tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılacak. Terörün finansmanı şüphesi üzerinde duruyoruz, ancak şu anda soruşturma devam ettiği için kesin bir şey söyleyemem" dedi.

ETİKETLER
#Terörizm
#Suikast Çağrısı
#Karanlık Ağ
#Almanya Polisi
#Reichsbürger
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.