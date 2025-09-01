Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Editor
 Berrak Arıcan

Almanya'ya zorunluk askerlik geri dönebilir hatta kadınlar için de gündemde

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkede askerliğin yeniden zorunlu olma ihtimali olduğunu hatta kadınları da kapsayabileceğini söyledi.

Almanya'ya zorunluk askerlik geri dönebilir hatta kadınlar için de gündemde
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 15:12

'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'nın tehdidi altında olan Avrupa ülkeleri harekete geçti. konusunda geride kalan , alımları artırdı. Son hamle ise yeniden zorunlu askerliğin ve kadınları da askere alımın gündeme gelmesi oldu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, asker sayısını artırmak için zorunluk uygulamasının yeniden gelebileceğini hatta kadınları da kapsayabileceğini söyledi.

Almanya'ya zorunluk askerlik geri dönebilir hatta kadınlar için de gündemde

''KADINLAR DA DAHİL EDİLMELİ''

Welt gazetesinin haberine göre Merz, hükümetin yeni bir "askerlik hizmeti yasa tasarısı" hazırladığını açıkladı. Plana göre ilk aşamada genç erkekler için zorunlu yoklama ve sağlık muayenesi yapılacak, ancak hizmet şimdilik gönüllülük esasına dayanacak.

Merz, “Eğer gönüllülükle olmazsa, o zaman tekrar zorunlu askerliğe dönüş için bir mekanizma gerekecek. Anayasaya göre şu an kadınları zorunlu askerlik kapsamına alamıyoruz. Aslında da bu kapsama dahil edilmeli” ifadelerini kullandı.

