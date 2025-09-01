Almanya'ya zorunluk askerlik geri dönebilir hatta kadınlar için de gündemde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'nın tehdidi altında olan Avrupa ülkeleri harekete geçti. Savunma konusunda geride kalan Almanya, alımları artırdı. Son hamle ise yeniden zorunlu askerliğin ve kadınları da askere alımın gündeme gelmesi oldu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, asker sayısını artırmak için zorunluk askerlik uygulamasının yeniden gelebileceğini hatta kadınları da kapsayabileceğini söyledi.

''KADINLAR DA DAHİL EDİLMELİ''

Welt gazetesinin haberine göre Merz, hükümetin yeni bir "askerlik hizmeti yasa tasarısı" hazırladığını açıkladı. Plana göre ilk aşamada genç erkekler için zorunlu yoklama ve sağlık muayenesi yapılacak, ancak hizmet şimdilik gönüllülük esasına dayanacak.

Merz, “Eğer gönüllülükle olmazsa, o zaman tekrar zorunlu askerliğe dönüş için bir mekanizma gerekecek. Anayasaya göre şu an kadınları zorunlu askerlik kapsamına alamıyoruz. Aslında kadınlar da bu kapsama dahil edilmeli” ifadelerini kullandı.