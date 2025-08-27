Asya ülkesinde sosyal medya bağımlılığına sınır: Telefonlar artık okullara giremeyecek

Güney Kore, okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı, öğrencilerin ekran bağımlılığıyla mücadele etmeyi hedefliyor. Engelli öğrenciler ve acil durumlar için ise muafiyetler sağlanırken, öğretmenlere de öğrencilerin telefon kullanımına müdahale etme yetkisi veriliyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada ülke genelinde okul saatlerinde akıllı telefon kullanımının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı 115 evet oyuyla kabul edildi.

AKILLI TELEFON DAHİL TEKNOLOJİK ALETLER YASAKLANDI

Güney Kore, çocukların ve gençlerin ekran bağımlılığı ile mücadele kapsamında okullarda cep telefonlarının ve akıllı cihazların kullanılması yasaklama kararı aldı. Güney Kore Ulusal Meclisi'nde 163 milletvekilinin katıldığı oturumda okullarda ders saatlerinde akıllı telefon dahil teknolojik aletlerin kullanımının yasaklanması yasa tasarısı 115 milletvekilinin ‘evet' oyu ile kabul edildi.

Yasa, okullarda ders saatlerinde söz konusu teknolojik aletlerin kullanımının yasaklanmasının yanı sıra öğretmenlere, öğrencilerin okul yakınlarında akıllı telefon kullanımına müdahale etme yetkisi de veriyor. Ayrıca, yasa kapsamında okulların öğrencileri akıllı cihazların doğru kullanımın konusunda bilgilendirmesi bekleniyor.

Tasarı, engelli ve özel eğitim ihtiyacı sahibi öğrencilerin yardımcı cihazlar kullanması ve akıllı cihazların eğitim amaçlı ve acil durumlarda kullanılması için ise muafiyet sunuyor. Söz konusu yasanın Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Güney Kore'deki ana muhalefet Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili ve tasarının destekçisi Cho Jung-Hun Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, "Genç nesillerimizin sosyal medya bağımlılığı şu an çok ciddi bir seviyede. Çocuklarımızın gözü kanlanıyor, geç saatlere kadar sosyal medyada vakit harcıyorlar" dedi.

Milletvekilleri, ebeveynler ve öğretmenler, giderek artan akıllı telefon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz etkilediğini ve öğrencilerin ders çalışmak için değerlendirebilecekleri vakti elinden aldığını düşünüyor. Ancak karara şüpheci yaklaşan kişiler, yeni yasanın nasıl işe yarayacağını, daha geniş kapsamlı sonuçlarını ve bağımlılık sorunun kökenini hedef alıp almadığını sorguluyor.

Yürütülen araştırmalar ve anketler, Güney Kore'nin dünyadaki dijital bağlantılı ülkelerin başında geldiğini gösteriyor. Güney Kore Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yapılan bir ankette de ortaokul ve lise öğrencilerinin yüzde 37'sinin sosyal medyanın günlük hayatlarını etkilediğini işaret ettiği ve öğrencilerin yüzde 22'sinin sosyal medyaya erişim sağlayamadıkları zaman huzursuz hissettiği aktarıldı.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırmada ise Güney Korelilerin yüzde 99'unun çevrimiçi olduğu ve yüzde 98'inin akıllı telefon sahibi olduğu aktarılırken, bu değerin 2022 ile 2023 yıllarında 27 ülke arasındaki en yüksek oran olduğu belirtildi.

Birçok okulun halihazırda akıllı telefonlara yönelik yasaklar uyguladığı Güney Kore'nin, ülke genelinde yasağa gitme kararı alan tek ülke olmadığı da biliniyor. Finlandiya ve Fransa, küçük yaşlardaki öğrencilere yönelik kısıtlı ölçekte düzenlemelerle okullarda akıllı telefon kullanımını kontrol altında tutarken, İtalya, Hollanda ve Çin gibi ülkelerin bütün okullarda bu cihazların kullanımını yasakladığı biliniyor.