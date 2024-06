Ateşkeste işler karıştı! Hamas'tan açıklama geldi, İsrail hedef büyüttü

06 Haziran 2024 21:24 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 21:35

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sürerken ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes için öne sürdüğü 3 aşamalı teklif havada kaldı. Hamas cephesinden gelen açıklamalarda kendilerine herhangi bir teklifin olmadığı sadece konuşma arasında söylenen şeyler olduğu belirtildi. Hamas'a göre bu konuşma sadece İsrail'in kabul etmediği ateşkes anlaşmasını örtbas çabası.

BIDEN'IN SÖZLERİ "LAFTA KALDI"

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ve Hamas arasında 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortada bir teklif yok, bunlar sadece Biden'ın bir konuşmasında söylediği sözler” dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ve Hamas arasında 3 aşamadan oluşan ateşkes teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamdan, Biden'ın Gazze'de ateşkes önerisinin "sadece lafta" kaldığını ateşkesle ilgili herhangi bir yazılı taahhüt almadıklarını söyledi.

"ÖRTBAS ÇABASI"

Hamdan, "Ortada bir teklif yok, bunlar sadece Biden'ın bir konuşmasında söylediği sözler. ABD’liler şu ana kadar Biden'ın konuşmasında söylediklerini taahhüt eden yazılı bir şey sunmadılar" ifadelerini kullanarak, Biden’ın Hamas’ın geçtiğimiz ay kabul ettiği ancak İsrail tarafından kabul edilmeyen ateşkes anlaşmasını örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

3 AŞAMALI ATEŞKES ÖNERMİŞTİ

Biden, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir ateşkes teklifi duyurmuş, teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan teklifin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını öngördüğünü ifade etmişti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedeflere" ulaşıncaya kadar saldırıya devam edeceklerini duyurmuştu.

TEL AVİV, HİZBULLAH'A KARŞI SALDIRI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a karşı saldırı için genel hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin haberine göre, Gordin, Hizbullah ile 2006'da yaşanan savaşın 18. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Hizbullah'a karşı hazır olduklarını ve kuzey sınırında "düşmanın güçlü bir orduyla karşılaşacağını" söyleyen Gordin, "İsrail ordusu kuzeyde saldırı için geçen hafta genel hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Sahadaki asker ve komutanların eğitimli ve kararlı olduklarını öne süren Gordin, Hizbullah'a karşı olası her mücadelenin üstesinden geleceklerini iddia etti.

GÖREVİ AÇIKLADI

Lübnan'daki Hizbullah'a sert darbeler indirdiklerini söyleyen Gordin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir an bile durmayacağız. Görev tamamlanıncaya kadar güç ve zeka kullanarak savaşmaya devam edeceğiz. Görev de kuzeye güvenlik getirmektir. İsrail ordusu, geride kalan 8 ay boyunca her gün ve her gece Hizbullah'ın silahlı unsurlarına karşı savaştı."

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

ABD YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ABD'den 25 adet F-35 alacağı belirtilmişti.

İsrail'in alacağı F-35'lerin parası olan yaklaşık 3 milyar doların ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı askeri yardımdan karşılanacağı aktarıldı.