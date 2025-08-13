Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar

Nisan ayında Türkiye’de yaşanan şiddetli don, dünya fındık üretimini vurdu. Avrupa’da çikolata ve şekerleme devleri alternatif arayışına girerken, Nutella başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı hızla yükseliyor.

Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar
KAYNAK:
Skai
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 07:32

Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde etkili olan nadir ve yıkıcı bir don, dünya üretiminin merkezini sert şekilde etkiledi. Dünya fındık ihtiyacının yaklaşık %70’ini karşılayan Türkiye’de rekolte, beklenen 750 bin tondan 520 bin tona geriledi. Bu durum, fındık fiyatlarında sadece dört ayda %35’e varan artışa yol açtı.

Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar
AVRUPA’DA NUTELLA ENDİŞESİ

Fındık, genellikle göz önünde olmayan ama hem lüks hem de kitlesel tüketim ürünlerinde temel bir bileşen. Özellikle Nutella’nın üreticisi Ferrero, dünya fındık stoklarının yaklaşık dörtte birini tek başına kullanıyor. Nutella’nın reçetesinde fındığın payı %13 olmasına rağmen, her yıl milyonlarca kavanoz üretilmesi, fiyatlardaki ufak oynamaların bile dev maliyet farklarına yol açmasına neden oluyor.

Ferrero, tedarik sorununu hafifletmek için “fındık arzını farklı ülkelerden sağlama” stratejisini sürdürdüğünü açıklasa da, üretim maliyetlerinin artması Avrupa’da raf fiyatlarına yansımaya başladı. Ferrero Rocher, Kinder Bueno ve Mon Cheri gibi fındıklı çikolatalar da zam baskısı altında.

Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar

TÜRKİYE’YE BAĞIMLILIK ALTERNATİF ARAYIŞINI HIZLANDIRDI

Avrupa’daki şekerleme üreticileri, Türkiye dışındaki kaynaklara yönelmek için harekete geçti. Şili, Gürcistan ve ABD gibi ülkeler potansiyel tedarikçiler olarak öne çıksa da, bu bölgelerdeki üretim hem miktar hem de lezzet açısından Türkiye’nin gerisinde. Üstelik fındık üretimini artırmak uzun yıllar alıyor; yeni fındık ağaçlarının verime geçmesi 5-7 yıl sürüyor.

Avrupa’da Nutella krizi! Türkiye’ye alternatif arıyorlar
İKLİM KRİZİ TEHDİDİ

Uzmanlar, bu krizin yalnızca geçici bir arz sıkıntısı olmadığını, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde yeni bir dönemi başlattığını vurguluyor. Fındık, ilkbahar donlarına karşı son derece hassas ve bu yıl yaşanan soğuk hava, iklim krizinin yalnızca sıcak dalgaları değil, ani ve yıkıcı hava olaylarını da beraberinde getirdiğinin somut bir örneği.

Kahve ve kakao üretiminde de benzer sıkıntılar yaşanırken, bilim insanları badem ve ceviz gibi diğer sert kabuklu yemişlerin de gelecekte risk altında olabileceğini belirtiyor.

