Avrupa'da siber saldırı kaosu! Havalimanlarının eli kolu bağlandı

Avrupa'daki havalimanlarına havayolu yazılım hizmeti veren Collins Aerospace’e yönelik siber saldırı dünya genelinde havayolu trafiğini aksattı. Londra Heathrow Havalimanı, teknik sorun nedeniyle uçuşlarda gecikmeler yaşandığını duyurdu.

Belçika'da yer alan Brüksel Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, siber saldırı nedeniyle otomatik sistemlerin devre dışı kaldığı ve işlemlerin yalnızca manuel check-in ve binişle sürdürülebildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkiliyor ve ne yazık ki uçuşlarda gecikmelere ve iptallere yol açacak. Hizmet sağlayıcısı, bu sorun üzerinde aktif olarak çalışıyor ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

"HIZLI BİR ÇÖZÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Berlin Havalimanından yapılan açıklamada ise, "Sistem sağlayıcısındaki teknik bir sorun nedeniyle check-in işlemlerinde daha uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Hızlı bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" ifadesine yer verildi.

Bugün uçuşu olan yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarını havayolu şirketlerinden teyit etmeleri tavsiye edildi.

Collins Aerospace'in sahibi olan RTX şirketinden yapılan açıklamada, bazı havalimanlarındaki sistemlerde siber saldırı bağlantılı bir kesinti yaşandığının farkında olunduğu ve sorunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için çalışıldığı ifade edildi.