Aylık 43 bin TL maaşı olana Avrupa ülkesinden oturma izni! 5 yıl sonra vatandaşlık hakkı da doğuyor

Kasım 14, 2025 12:23
1

Avrupa'nın en batı uç kısmında kalan Portekiz, hayata geçirdiği yeni vize planlaması ile yabancılara aylık 870 euro pasif gelir karşılığında uzun süreli oturum izni verecek.

“Pasif Gelir Vizesi” olarak da bilinen D7 Vizesi kapsamında aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı birçok ülkeden gelecek yabancılar, emekli maaşı, kira ya da temettü ödemesi şeklinde beyan edecekleri aylık kazançları ile ülkede oturum hakkı alabilecek.

2

MAAŞLAR DAHİL EDİLMEYECEK

Mevcut euro kuru ile 42 bin 708 TL'ye denk düşen ücret, yalnızca garanti altına alınmış ödemeleri kapsayacak. Halihazırda maaş ya da ticari gelirler, D7 Vizesi başvurusuna dahil edilemeyecek.

3

İlk başvurularını geçtiğimiz yıl toplamaya başlayan söz konusu uygulama, çok sayıda yabancının talebini onayladı. 

Türk vatandaşlarının da programa yoğun ilgi gösterdiği bilinirken, bu uygulama ile Portekiz'e yerleşecek yabancılar aynı zamanda çalışma iznine de sahip olmuş olacak.

4

D7 VİZESİ NASIL ALINIR?

D7 Vizesi için gereken aşamalar şu şekilde:
Başvuru süreci iki aşamada gerçekleşiyor:

1 - Türkiye’den Vize Başvurusu:

Başvurular Portekiz Konsolosluğu veya AS Visa merkezleri aracılığıyla yapılıyor.
Adayların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:

En az 6 ay geçerli pasaport

D7 vize başvuru formu

Son 6 aya ait gelir belgeleri (kira, maaş, emekli maaşı vb.)

Portekiz’de konaklama kanıtı (kira sözleşmesi veya tapu)

Portekiz’de açılmış banka hesabı ve yatırılmış gelir teminatı

Vergi numarası (NIF)

Sabıka kaydı, sağlık sigortası (en az 30.000 € teminatlı) ve biyometrik fotoğraf

6

2 - Portekiz’de Oturum Başvurusu:

Vize onaylandıktan sonra Portekiz’e gidilir ve SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) ofisinde oturum izni başvurusu yapılır. İlk oturum izni 2 yıl geçerlidir ve ardından 3 yıl daha uzatılabilir.

5 yılın sonunda başvuru sahibi süresiz oturum veya Portekiz vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir.

7

D7 VİZESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Pasif gelir şartı: Başvuru sahibinin en az 870 euro aylık düzenli gelir göstermesi gerekir.

Aile üyeleri için ek gelir:

Eş için bu miktarın %50’si

Her çocuk için %30 ek gelir şartı aranır.

Portekiz banka hesabı ve NIF numarası: Başvuru öncesinde açılması zorunludur.

Konaklama belgesi: Kira sözleşmesi, tapu veya uzun süreli konaklama rezervasyonu gerekir.

Adli sicil kaydı: Temiz sabıka kaydı zorunludur.

Sağlık sigortası: Portekiz’de geçerli özel sağlık sigortası yaptırılmalıdır.

9

D7 VİZESİ KİMLER İÇİN UYGUN?

Emekliler, maaş veya emekli gelirini belgeleyebilenler

Serbest çalışanlar ve dijital göçmenler

Düzenli yatırım, kira veya temettü geliri bulunanlar

Uzaktan çalışarak Avrupa’da yaşamak isteyenler

Portekiz, diğer AB ülkelerine kıyasla düşük yaşam maliyeti, güvenli ortam ve yabancı dostu göç politikasıyla son yıllarda en çok tercih edilen Avrupa ülkelerinden biri haline geldi.

10

D7 VİZESİYLE HANGİ HAKLAR ELDE EDİLİYOR?

Portekiz’de yaşama, çalışma ve eğitim hakkı

26 Schengen ülkesinde serbest dolaşım

5 yılın sonunda Portekiz vatandaşlığı başvuru hakkı

Aile birleşimi ve çocuklar için ücretsiz eğitim imkânı

Portekiz sağlık sisteminden faydalanma hakkı

2025 itibarıyla D7 Pasif Gelir Vizesi, Avrupa’da yaşamak isteyenler için yatırımsız en erişilebilir yolların başında geliyor.

Aylık 870 euro gelir şartını sağlayanlar, Portekiz’in sunduğu yüksek yaşam kalitesinden ve Schengen avantajlarından yararlanabiliyor.

