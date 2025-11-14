Aylık 43 bin TL maaşı olana Avrupa ülkesinden oturma izni! 5 yıl sonra vatandaşlık hakkı da doğuyor

Avrupa'nın en batı uç kısmında kalan Portekiz, hayata geçirdiği yeni vize planlaması ile yabancılara aylık 870 euro pasif gelir karşılığında uzun süreli oturum izni verecek.

“Pasif Gelir Vizesi” olarak da bilinen D7 Vizesi kapsamında aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı birçok ülkeden gelecek yabancılar, emekli maaşı, kira ya da temettü ödemesi şeklinde beyan edecekleri aylık kazançları ile ülkede oturum hakkı alabilecek.