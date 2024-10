Babasını kaybettikten sonra bulduğu notu TikTok'ta paylaştı! Herkes ekran görüntüsü almak için yarıştı

23 Ekim 2024 11:28 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:55

Yakın zamanda babasını kaybeden ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir kadın, babasının eşyaları arasında bir not buldu. Notu açarken videoya çeken kadın gördükleri karşısında şoke oldu. O anları internette paylaşan kadının videosundan herkes ekran görüntüsü almak için birbiri ile yarıştı.

Evinin altındaki küçük bir ayrıntı her şeyi ele verdi! Gördükleri karşısında şoke oldu

Bir kadın ölen babasının evini temizlerken bulduğu eşya, "uğursuz" bir not gibi göründüğü için kafasını karıştırdı. Tay adlı bir kadın TikTok'ta viral bir video yayınlayarak babasının dolaplarından birinin en arkasında saklanmış tuhaf bir not bulduğu anı detaylandırdı. ABD'nin Teksas eyaletinden olan Tay, babasının her zaman "açık sözlü" bir adam olduğunu ve gizli notlar saklayacak biri gibi görünmediğini söyleyerek bunun babası için garip olduğunu belirtti.

Tay videosunda, "Babam beklenmedik bir şekilde vefat etti ve evini temizlerken bu uğursuz notu şifonyerinin en arkasında buldum. Babam basit, açık sözlü bir adamdı. Çalışkan ve dürüsttü, dolayısıyla bu onun karakterine tamamen aykırı." sözlerine yer verdi.

Tay daha sonra notu kameraya gösterdi. Katlanmış bir kağıt parçası gibi görünen notun ön yüzünde, "Cevabı öğrenmek istemiyorsanız okumayın." sözleri yer alıyordu.

"SANIRIM BANA YAPILAN SON BİR ŞAKA"

"Sinirden" elleri titreyen 27 yaşındaki Tay daha sonra cevabın ne anlama gelebileceğini görmek için kağıdı açtı. Açtığında ise şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Şüpheli notta, 1960'lardan beri Cracker Barrel restoranlarının vazgeçilmezi olan mandal oyununun nasıl kazanılacağına dair ayrıntılı talimatlar yer alıyordu.

Cracker Barrel, Güney ülkesi temalı bir ABD zinciridir ve mandal oyunu yemek masalarında sıklıkla görülen bir şeydir. Oyunun amacı üçgen şeklindeki bir tahtadan sadece bir tane kalacak şekilde mandalları çıkarmaktır ve "IQ'yu test etmenin harika bir yolu" olduğu söylenmektedir.

Tay'ın babası tarafından bırakılan notta, üçgen şeklindeki tahtanın her bir mandal için numaralarla yeniden oluşturulması ve oyunu kazanmak için hangi mandalların hareket ettirileceğine dair adım adım bir kılavuz yer alıyordu. Babasının maskaralıklarından biraz rahatsız olan Tay, videosuna şu başlığı attı: "Sanırım bana yapılan son bir şaka."

"EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALABİLİR MİYİM?"

Klibe yorum yapanlar not karşısında hem şaşırdı hem de hayrete düştü. Bazıları uğursuz ifadelerin kendilerini de tedirgin edeceğini söylerken, diğerleri babasının meşhur zor bulmacayı gerçekten çözmüş olmasına şaşırdıklarını belirttiler.

Bir kişi videonun altına, "Altı yıldır Cracker Barrel'da çalışıyorum ve size bu lanet oyunu nasıl çözeceğinizi söyleyemem." yorumunda bulundu.

Bir başkası ise, "Ekran görüntüsü alabilir miyim? Bu hayatımı değiştirecek." ifadelerine yer verdi.