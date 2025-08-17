Menü Kapat
Ekonomi
İklim Kanunu'nda yapay et detayı! Ayrıntılara dikkat çekerek açıkladı

Sosyal medya üzerinden bazı kimseler tarafından ortaya atılan İklim Kanunu ile yapay ete ön verildiği iddiasına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yanıt verdi. Özellikle şap hastalığının artışıyla hayvancılığın bitirileceği konusuna açıklık getiren Yumaklı son durumu anlattı.

İklim Kanunu'nda yapay et detayı! Ayrıntılara dikkat çekerek açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İklim Kanunu üzerinden "Türkiye'de yapay et üretilecek" iddialarının yer aldığını belirterek, "İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur." ifadelerini kullandı.

İklim Kanunu'nda yapay et detayı! Ayrıntılara dikkat çekerek açıkladı

İKLİM KANUNU'NDA YAPAY ETLE İLGİLİ TEK KELİME BİLE YOK

Bakan Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, son günlerde İklim Kanunu üzerinden tamamen asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildirdi.

Bunların başında "Türkiye'de yapay et üretilecek" ve "Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, yapanlara izin verilmiyor" yalanlarının geldiğini belirten Yumaklı, "İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır." ifadelerini kullandı.

İklim Kanunu'nda yapay et detayı! Ayrıntılara dikkat çekerek açıkladı

ŞAP HASTALIĞINDA SON DURUM

Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ettiklerini, SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini anımsatarak, aşı üretimi ve aşılamaların devam ettiğini aktardı.

Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlayacaklarının bilgisini veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: 

"Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da 'Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın' diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir. Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz. Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız."

İklim Kanunu'nda yapay et detayı! Ayrıntılara dikkat çekerek açıkladı
Şap hastalığı hızla yayılıyor mu? Endişe veren iddialara açıklama geldi

Bakan Yumaklı, son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdiklerini, hayvancılık yol haritasıyla genç ve kadın üreticileri, küçük aile işletmelerini öncelikli olarak desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere, kulaktan dolma söylentilere itibar etmeyiniz. Ayrıca bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunuz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç tereddüt etmeden adli mercilere şikayet ediniz.  olarak, üreticimizin hakkını, vatandaşımızın güvenini korumak için hem sahada hem de hukuk önünde gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum."

Çiftçiye iklim değişikliği desteği geliyor! TarımGES ile tarım ve enerji bir arada yükseliyor
ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#hayvancılık
#şap hastalığı
#İklim Kanunu
#Yapay Et
#Dezinformasyon
#Ekonomi
