Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Şap hastalığı hızla yayılıyor mu? Endişe veren iddialara açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı” iddialarının dezenformasyon amaçlı olduğu ifade edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şap hastalığı hızla yayılıyor mu? Endişe veren iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 16:55

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şap hastalığı hızla yayılıyor mu? Endişe veren iddialara açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığının, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte olduğu, hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarının ise aralıksız yürütüldüğü ifade edildi.

Şap hastalığı hızla yayılıyor mu? Endişe veren iddialara açıklama geldi

Açıklamada, "Bu çerçevede, yeni şap serotipi SAT1'in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketleri kısıtlanmış; 30 Haziran 2025 itibarıyla hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Şap Enstitüsü'nde üretilen 11 milyon dozdan fazla , uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırılmaktadır. Nitekim aşılama oranının %85'i geçtiği bölgelerde hastalık belirgin şekilde gerilemektedir" denildi.

Şap hastalığı hızla yayılıyor mu? Endişe veren iddialara açıklama geldi

Aşı üretiminin ve sahaya sevkin yoğun şekilde devam etmekte olduğu ifade edilen açıklamada, hayvan pazarlarının önümüzdeki günlerde peyderpey açılmaya başlanacağı vurgulandı.

Açıklamada son olarak, "Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almaması, resmî açıklamalara itibar etmesi önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akademisyenler usulsüz mü atandı? Sarsıcı iddiaya açıklama geldi
720 bin kız çocuğu okulu bıraktı iddialarına yalanlama
ABD lideri Trump tüm iddiaları yalanladı: İran ile konuşmuyorum!
ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#dezenformasyon
#Aşı
#şap hastalığı
#Hayvan Sağlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.