Şap hastalığı hızla yayılıyor mu? Endişe veren iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte olduğu, hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarının ise aralıksız yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, yeni şap serotipi SAT1'in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketleri kısıtlanmış; 30 Haziran 2025 itibarıyla hayvan pazarlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Şap Enstitüsü'nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşı, uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırılmaktadır. Nitekim aşılama oranının %85'i geçtiği bölgelerde hastalık belirgin şekilde gerilemektedir" denildi.

Aşı üretiminin ve sahaya sevkin yoğun şekilde devam etmekte olduğu ifade edilen açıklamada, hayvan pazarlarının önümüzdeki günlerde peyderpey açılmaya başlanacağı vurgulandı.

Açıklamada son olarak, "Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almaması, resmî açıklamalara itibar etmesi önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.