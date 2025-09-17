Menü Kapat
TGRT Haber
24°
 Banu İriç

BM'de reform tartışmaları sürüyor: 'Bugünün dünyasına uymuyor'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yönelik reform tartışmalarına bir kez daha değindi. Konseyin bugünkü halinin günümüze uygun olmadığını vurgulayan Guterres 1945 dünyasında kalındığını vurguladı.

BM'de reform tartışmaları sürüyor: 'Bugünün dünyasına uymuyor'
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi reformunun "son derece mantıklı bir şey" olduğuna inandığını, Konseyin bugünün dünyasına uymayan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Guterres, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

BM'de reform tartışmaları sürüyor: 'Bugünün dünyasına uymuyor'

"GÜVENLİK KONSEYİ GÜNÜMÜZ DÜNYASINA UYMUYOR"

Dünyadaki sorunların çözümüne yönelik "tıkanıklığı" nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde yapılması tartışmalarına ilişkin görüşü sorulan Guterres, "Öncelikle Güvenlik Konseyi reformunun son derece mantıklı bir şey olduğuna inanıyorum. Güvenlik Konseyi, günümüz dünyasına uymayan bir yapıya sahip. 1945'in dünyasına uyuyor ve bu sadece meşruiyet sorunu değil, aynı zamanda verimlilik sorunu da yaratıyor." dedi.

Guterres, özellikle büyük insan hakları ihlallerinin veya benzeri dramatik vakaların yaşandığı durumlarda Konseyin daimi üyelerinin veto hakkının sınırlandırılmasına yönelik öneriler bulunduğunu, ancak bunları ciddiye almanın yine üye devletlerin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Sürekli olarak Güvenlik Konseyinde reformdan söz eden ilk Genel Sekreterin kendisi olduğunu belirten Guterres, "Gerçek şu ki geçmişte tamamen tabu olan bu konu artık Genel Kurul tartışmalarının merkezinde." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, alınan kararları veto etme yetkisi bulunan 5 daimi üye olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra her iki yılda bir seçilen 10 geçici ülkeyle toplam 15 üyeden oluşuyor.

Güvenlik Konseyi, BM sistemi içinde kararları ile yaptırım yetkisi bulunan tek organ olarak öne çıkıyor.

