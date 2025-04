Bölgedeki büyük risk Elsinore fay hattı! 5,2 büyüklüğündeki deprem endişeleri artırdı

Güney Kaliforniya'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem endişelere neden oldu. Sarsıntı San Diego'dan Los Angeles'ın bazı bölgelerine kadar hissedilirken, cep telefonları insanlara siper almaları konusunda uyarıda bulundu. Birçok bölgenin depremden etkilenmesiyle beraber uzun zamandır hareketsiz olan Elsinore fayına gözler çevrildi.

BÖLGEDE BÜYÜK RİSK

ABD-Meksika sınırından başlayarak San Diego ve Riverside ilçeleri üzerinden Los Angeles’a kadar yaklaşık 160 kilometreye uzanan Elsinore fayı, bölgedeki büyük risklerden biri.

7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR

The New York Times'ın haberine göre, Elsinore fayı 7,8 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli taşıyor. 115 yıldır 6,0'ın üzerinde bir depreme neden olmayan bu fayın her 100-200 yılda bir büyük bir sarsıntı oluşturma tehlikesi olduğu belirtiliyor. Böyle bir depremin de San Diego’dan Los Angeles’a ve hatta Las Vegas’a kadar etkili olabileceği düşünülüyor.

FAY HATTI UZUN SÜREDİR SESSİZ

Sismolog Dr. Lucy Jones'a göre, son senelerde bölgede 1980'lerdeki gibi artan bir sismik hareketlilik var. 1992 yılında meydana gelen Landers depremi ve 1994'de gerçekleşen Northridge depremleri bölgedeki stresi azalttı ve uzun bir süre bir hareket gerçekleşmedi. Fakat artık fayın yeniden enerji topladığı düşünülüyor.