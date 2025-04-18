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 | Berrak Arican

Bölgedeki büyük risk Elsinore fay hattı! 5,2 büyüklüğündeki deprem endişeleri artırdı

ABD Güney Kaliforniya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğünde depremin ardından bölgedekiler ''Büyük Deprem'' endişesi yaşamaya başladı. Uzmanlar da uzun zamandır hareketsiz olan Elsinore fayıyla ilgili endişelerini dile getirdiler.

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Bölgedeki büyük risk Elsinore fay hattı! 5,2 büyüklüğündeki deprem endişeleri artırdı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 16:57

Güney Kaliforniya'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem endişelere neden oldu. Sarsıntı San Diego'dan Los Angeles'ın bazı bölgelerine kadar hissedilirken, cep telefonları insanlara siper almaları konusunda uyarıda bulundu. Birçok bölgenin depremden etkilenmesiyle beraber uzun zamandır hareketsiz olan Elsinore fayına gözler çevrildi.

Bölgedeki büyük risk Elsinore fay hattı! 5,2 büyüklüğündeki deprem endişeleri artırdı

BÖLGEDE BÜYÜK RİSK

ABD-Meksika sınırından başlayarak San Diego ve Riverside ilçeleri üzerinden Los Angeles’a kadar yaklaşık 160 kilometreye uzanan Elsinore fayı, bölgedeki büyük risklerden biri.

Bölgedeki büyük risk Elsinore fay hattı! 5,2 büyüklüğündeki deprem endişeleri artırdı

7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR

The New York Times'ın haberine göre, Elsinore fayı 7,8 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli taşıyor. 115 yıldır 6,0'ın üzerinde bir depreme neden olmayan bu fayın her 100-200 yılda bir büyük bir sarsıntı oluşturma tehlikesi olduğu belirtiliyor. Böyle bir depremin de San Diego’dan Los Angeles’a ve hatta Las Vegas’a kadar etkili olabileceği düşünülüyor.

Bölgedeki büyük risk Elsinore fay hattı! 5,2 büyüklüğündeki deprem endişeleri artırdı

FAY HATTI UZUN SÜREDİR SESSİZ

Sismolog Dr. Lucy Jones'a göre, son senelerde bölgede 1980'lerdeki gibi artan bir sismik hareketlilik var. 1992 yılında meydana gelen Landers depremi ve 1994'de gerçekleşen Northridge depremleri bölgedeki stresi azalttı ve uzun bir süre bir hareket gerçekleşmedi. Fakat artık fayın yeniden enerji topladığı düşünülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD'de en son ne zaman deprem meydana geldi?
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, pazartesi günü Güney Kaliforniya'da orta şiddette 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ajans verilerine göre, deprem Pasifik saatiyle sabah 10:08'de, Kaliforniya'nın Julian kentinin yaklaşık 3 kilometre güneyinde meydana geldi.
ETİKETLER
#deprem
#kaliforniya
#deprem riski
#los angeles
#Elsinore Fayı
#Sismolog
#Büyük Deprem
#San Diego
#Dünya
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