19°
Çin'de rüşvetle suçlanan eski bakana idam cezası

Çin eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı Tang Rıncien hakkında verilen kararla sarsıldı. Rüşvet suçlamasıyla yargılanan eski bakana idam cezası verildi. Rıncien'in yaklaşık 38 milyon dolar değerinde bir rüşvet aldığına hükmedildi.

Çin'de rüşvetle suçlanan eski bakana idam cezası
'de eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı Tang Rıncien, suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Cilin eyaletinin Çangçun şehrinde görülen davada mahkeme, Tang'ın, 2007 ile 2024 yılları arasında, Gansu Eyaleti Valiliği ve Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı dahil yürüttüğü görevlerde, 268 milyon yuan (37,57 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

2 YIL ERTELEMEYLE İDAM CEZASI

Tang'ın, konumunu kötüye kullanarak bazı kişi ve kuruluşlara işletme hakları, proje ihaleleri ve iş ayarlamalarıyla haksız kazanç sağladığını belirten mahkeme, eski Bakan'a "rüşvet" suçundan 2 yıl ertelemeyle verdi.

Çin'de rüşvetle suçlanan eski bakana idam cezası

SUÇ İŞLEMEZSE ÖMÜR BOYU HAPSE ÇEVRİLECEK

Çin kanunlarına göre sanığın cezası, 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

NE OLMUŞTU?

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (MDİK), Mayıs 2024'te Tang hakkında, "parti disiplinini ve kanunları ihlal" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

2020-2024 yıllarında Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı yapan 63 yaşındaki Tang, Aralık 2024'te görevinden alınmış ve partinden ihraç edilmişti.

Eski Bakan hakkında nisanda rüşvet suçlamasıyla dava açılmış, davanın ilk duruşması temmuzda görülmüştü.

