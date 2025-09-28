Menü Kapat
20°
 | Selahattin Demirel

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! Trump'tan çok farklı yorum

ABD'de bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Ayin sırasında yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Saldırgan Michigan eyaletindeki kiliseyi daha sonra ateşe verdi. Olay sonrası çıkan yangın kontrol altına alınırken saldırgan da etkisiz hale getirildi. ABD Başkanı Trump, saldırıyla ilgili ülkesindeki Hristiyanları işaret ederek "Bir başka hedefli saldırı gibi." yorumunda bulundu.

'nin eyaletinde yer alan Grand Blanc kentindeki bir kiliseye düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

AYİN SIRASINDA ARACINI ÇARPIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını belirterek saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! Trump'tan çok farklı yorum

SALDIRIDAN SONRA KİLİSEYİ YAKMAYA KALKTI

Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini aktaran yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: HRİSTİYANLARA YÖNELİK BİR BAŞKA HEDEFLİ SALDIRI GİBİ

ABD Başkanı , kiliseye yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek " olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" dedi.

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! Trump'tan çok farklı yorum

ADALET BAKANI: BENİMLE BİRLİKTE DUA EDİN

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi saldırı hakkında bilgilendirildiğini söyleyerek FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) yerel yetkililere soruşturmada yardım edeceğini açıkladı. Bondi, "İbadethanede meydana gelen bu tür şiddet olayları yürek parçalayıcı ve tüyler ürpertici. Lütfen bu korkunç trajedinin kurbanları için benimle birlikte dua edin" diye konuştu.

FBI Direktörü Kash Patel ise FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" dedi.

