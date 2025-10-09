Çin'de şiddetli deprem! Dünya beşik gibi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çin'in güneybatısında yer alan Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sıçuan eyaletine bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedildi. Öte yandan can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.