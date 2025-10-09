Çin'de şiddetli deprem! Dünya beşik gibi

Çin'in güneybatısında yer alan Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sıçuan eyaletine bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

CAN VEYA MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedildi. Öte yandan can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.