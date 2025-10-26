Çin'den sipariş edilen ürün 13 yaşındaki çocuğu bağırsağından etti! Anne babalara uyarı

Yeni Zelanda'da 13 yaşındaki bir çocuk, internetten aldığı 100'e yakın küçük ve yüksek güçlü mıknatısı yuttuktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay, ülkede 2014'ten beri kişisel veya ev içi kullanım amacıyla satışı yasak olan mıknatıslara çocukların kolayca ulaşabilmesi tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi.

Tauranga Hastanesi'ndeki cerrahlar, New Zealand Medical Journal'da yayımlanan makalelerinde vakayı "endişe verici" olarak nitelendirdi. Çocuğun yaklaşık bir hafta önce Çin merkezli alışveriş platformu Temu'dan sipariş ettiği 80 ila 100 adet 5x2 mm boyutlarındaki yüksek güçlü mıknatısı yuttuğunu itiraf ettiği belirtildi.

GÜÇLÜ MIKNATISLAR BAĞIRSAKLARDA DELİKLER AÇIYOR

Neodimyum, mevcut en güçlü mıknatıslardan bazılarının yapımında kullanılan nadir bir toprak metal elementi olup internetten kolaylıkla satın alınabiliyor. Uzmanlar, yutulduklarında bu tür mıknatısların bağırsaklarda birbirine yapışarak vücudun iki kısmı arasında anormal bağlantılar veya bağırsaklarda deliklere neden olabileceğini belirtiyor.

Mıknatısların çok fazla hasara yol açabileceği, ameliyat gerektirebileceği ve hatta ölüme bile neden olabileceği de özellikle vurgulandı.

Independent'e göre bu tür mıknatıslar genellikle farklı şekiller oluşturmak için setler halinde veya stres oyuncağı olarak pazarlanıyor. Auckland Üniversitesi'nden Profesör Alex Sims, söz konusu mıknatısların parlak renkte küçük toplar şeklinde olmasının çocukların yutması için cazip hale getirdiğini ifade etti.

EBEVEYNLERE KRİTİK UYARI

Yeni Zelanda yasaları, bahsi geçen mıknatısların kişisel veya ev içi kullanım için satışını yasaklamış durumda. Eğitim amaçlı veya diğer ürünlerde kullanımına ise izin veriliyor. Sims, sorunun, ürünlerin internetten satın alınmasıyla daha da büyüdüğünü zira çocukların yaş doğrulaması gerektirmeyen ve ucuz sitelere kolayca erişebildiğini vurguladı.

Anne ve babalara da bir uyarıda bulunan Sims, "Ebeveynler, çocuklarının herhangi e-ticaret platformunda denetimsiz olarak ürün satın almasına izin vermemelidir. Tüm satın alımları siz yapın veya en azından çocuklarınızı denetleyin" dedi.

TEMU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Temu, olaydan haberdar olduktan sonra şirket içinde bir inceleme başlattığını duyurdu. Radio New Zealand'a göre firma, "Yaşanan olaydan dolayı üzgünüz ve çocuğun tam ve hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ürün güvenliğini çok ciddiye aldıklarını belirten şirket, satıcıların iş yaptıkları pazarların güvenlik düzenlemelerine uyduğundan emin olmak için platformu sürekli izlediklerini bildirdi.