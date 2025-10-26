Menü Kapat
20°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

AB ile Çin arasında ticaret krizi: Gerekirse müdahale ederiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Çin'e meydan okudu. Çin'in nadir toprak elementleri ve batarya malzemeleri üzerindeki ihracat kısıtlamalarını 'büyük bir risk' olarak nitelendiren Leyen, ''Gerekirse müdahale ederiz'' dedi.

AB ile Çin arasında ticaret krizi: Gerekirse müdahale ederiz
(AB) Komisyonu Başkanı , nadir toprak elementleri ve kritik ham maddelerde 'e olan bağımlılığı azaltmak üzere yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Son dönemde Çin'in nadir toprak elementleri ve batarya malzemeleri üzerindeki ihracat kontrollerini önemli ölçüde sıkılaştırdığını anımsatan von der Leyen, bunun Çin ile ABD arasındaki ekonomik sürtüşmenin bir parçası olduğunu ancak Avrupa'yı önemli ölçüde etkilediğini ifade etti.

AB ile Çin arasında ticaret krizi: Gerekirse müdahale ederiz

''ÇİN'İN KARARLARI RİSKLİ''

Von der Leyen, nadir toprak elementlerinin otomobiller, yarı iletkenler veya askeri ekipmanlar başta olmak üzere, endüstri için çok önemli olduğuna işaret ederek "Çin hükümetinin 9 Ekim'de açıkladığı kararlar önemli bir risk teşkil ediyor. Bu eylemler diğer ülkelerin nadir toprak elementleri endüstrisi geliştirmesini ciddi şekilde engelleyecektir. Bu durum, küresel tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ediyor ve Avrupalı ​​şirketler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın nadir toprak mıknatısı tüketiminin yüzde 90'ından fazlasının Çin'den ithal edildiğini hatırlatan von der Leyen, Çin kısıtlamalarının Avrupa'nın otomotiv, motor, savunma, havacılık, yapay zeka çipleri ve veri merkezleri gibi en stratejik sektörlerini riske attığını belirtti.

AB ile Çin arasında ticaret krizi: Gerekirse müdahale ederiz

''GEREKİRSE MÜDAHALE EDERİZ''

Von der Leyen, "Kısa vadede Çinli meslektaşlarımızla birlikte çözümler bulmaya odaklanıyoruz. Ancak gerektiğinde müdahale etmek için tüm araçlarımızı kullanmaya hazırız. G7 ortaklarımızla koordineli bir müdahale üzerinde çalışacağız." diye konuştu.

"RESourceEU" adında yeni bir plan üzerinde çalıştıklarını vurgulayan von der Leyen, "Planın amacı Avrupa sanayisi için kısa, orta ve uzun vadede alternatif kritik ham madde kaynaklarına erişimi güvence altına almak." dedi.

Von der Leyen, Avrupa’da kritik ham maddelerin geri dönüşümü artıracaklarını belirterek "Ortak satın alımdan stoklamaya kadar her şeye odaklanacağız. Avrupa'da kritik ham maddelerin üretimi ve işlenmesi için stratejik projelere yatırımı artıracağız. Ukrayna, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Özbekistan, Şili ve Grönland ile kritik ham madde ortaklıkları üzerindeki çalışmaları hızlandıracağız." diye konuştu.

