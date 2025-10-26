Elektrikli araçlar artık doğrudan yoldan güç alacak! Dünyanın ilk şarjlı yolu açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan A10 otoyolunda elektrikli araçlar için yeni bir dönem başlıyor. VINCI Autoroutes liderliğindeki bir konsorsiyum, "Charge as you drive" (Sürerken şarj et) adlı projeyle, araçların hareket halindeyken doğrudan yoldan şarj olmasını sağlayan dinamik indüksiyon şarj sistemini hayata geçirdi.

1,5 KM'LİK OTOYOL KESİMİNE BOBOİNLER KURULDU

Bulk Distributor'e göre, laboratuvar testleri ve kapalı alanda mekanik dayanıklılık denemeleri sonrasında, A10 otoyolunun 1,5 km'lik yol bölümüne indüksiyon bobinleri monte edildi. Bu kesim üzerinden kamyon, ticari araç, binek otomobil ve otobüs modelleri trafikte sürüş yaptı.

Gustave Eiffel Üniversitesi'nden üç laboratuvar gerçek trafik koşulları test gerçekleştirdi. Kurulu endüktif sistem, optimum sabit koşullar altında 300 kW'ın üzerinde tepe gücü ve 200 kW'ın üzerinde ortalama güç sağlayabiliyor.