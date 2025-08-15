Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Çin’e giden uzmanlar görünce şoke oldu: ABD yarışı çoktan kaybetmiş

Çin, yıllardır sürdürdüğü dev enerji yatırımları sayesinde yapay zekâ çağında veri merkezlerine güç sağlamakta zorlanmazken; ABD, kırılgan elektrik şebekesi nedeniyle yavaşlama riskiyle karşı karşıya.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin’e giden uzmanlar görünce şoke oldu: ABD yarışı çoktan kaybetmiş
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 09:05

teknoloji uzmanı Rui Ma, ekibiyle birlikte ülkenin yapay zekâ merkezlerini gezip ’ye döndüğünde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Ma, sosyal medya hesabında, “Gittiğimiz her yerde enerjiye erişim, tartışmasız bir gerçekti. Bu, ABD’de hayal bile edilemez” diye yazdı.

ABD’de artan yapay zekâ talebi, yıllardır yenilenmeyen ve kırılgan bir şebekesiyle çarpışıyor. Goldman Sachs’a göre bu durum, sektörün büyümesini ciddi şekilde frenleyebilir. Çin’de ise konu, Ma’nın tabiriyle “çoktan çözülmüş bir problem.”

Çin’e giden uzmanlar görünce şoke oldu: ABD yarışı çoktan kaybetmiş

VERİ MERKEZLERİ BÜYÜMENİN TEMELİ

Yapay zekânın gelişmesi için en kritik unsur, veri merkezleri. McKinsey, 2025–2030 yılları arasında dünya genelinde bu merkezler için 6,7 trilyon dolarlık yatırım gerektiğini öngörüyor. Ancak Deloitte’un sektör araştırmasına göre, ABD’de yatırımlarının önündeki en büyük engel, yetersiz elektrik altyapısı. Bazı şirketler, mevcut şebekeye güvenmek yerine kendi santrallerini inşa ediyor.

Ohio’da bu yaz tipik bir hanenin elektrik faturası en az 15 dolar arttı. Enerji şirketleri ise yapay zekâ talebinin yaratacağı “talep patlaması”na hazırlık yapıyor.

Çin’e giden uzmanlar görünce şoke oldu: ABD yarışı çoktan kaybetmiş

ÇİN’DE “FAZLA ENERJİ” VAR

Çin enerji uzmanı David Fishman’a göre ülke, yıllardır uyguladığı fazla kapasite stratejisi sayesinde veri merkezlerini bir yük olarak değil, “fazla elektriği değerlendirme” fırsatı olarak görüyor. Çin’in ulusal enerji rezervi, ihtiyaç duyulanın iki katı kapasiteyle çalışıyor.

ABD’de ise durum tam tersi. Bölgesel şebekeler genelde yüzde 15 civarında bir yedek kapasiteyle yönetiliyor. California veya Texas gibi eyaletlerde talep arttığında kırmızı alarm veriliyor.

Fishman, “ABD’nin aynı hızda kapasite artırması imkânsız. Çin, gerekirse eski kömür santrallerini bile devreye alabilir. Bu, tercih edilen bir yöntem değil ama yapılabilir” diyor.

Çin’e giden uzmanlar görünce şoke oldu: ABD yarışı çoktan kaybetmiş

FARK YARATAN YÖNETİM ANLAYIŞI

Çin’de enerji planlaması, uzun vadeli ve merkezi yönetimle yapılıyor. Talep ortaya çıkmadan yatırımlar başlatılıyor. ABD’de ise enerji projeleri çoğunlukla özel yatırımlara bağlı ve yatırımcılar 3–5 yıl içinde geri dönüş bekliyor. Bu süre, 10 yıl sürebilen enerji projeleri için çok kısa.

Fishman’a göre, “ABD en iyi ihtimalle oyunda kalabilir, Çin ise her an büyük bir hamle yapabilecek konumda.”

Çin’de , ekonomik ve stratejik bir zorunluluk olarak görülüyor. Kömür ise “kötü” yaftası yemeden sadece eski bir yöntem olarak kabul ediliyor. Bu pragmatik yaklaşım, tartışmalar yerine sonuç odaklı politikalar üretilmesini sağlıyor.

Fishman, ABD’nin enerji altyapısında köklü bir değişim yapmadıkça bu farkın kapanmayacağını söylüyor: “Kapabilite farkı giderek daha görünür hâle gelecek ve önümüzdeki yıllarda hızla büyüyecek.”

Çin’e giden uzmanlar görünce şoke oldu: ABD yarışı çoktan kaybetmiş
ETİKETLER
#çin
#enerji
#elektrik
#yenilenebilir enerji
#veri merkezi
#yapay-zeka
#Abd
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.